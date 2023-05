A- A+

Inovação Projetos de tecnologia são apresentados em evento do Senac no Porto Digital ProjetAí acontece até o dia 2 de junho. A inscrição para o evento é gratuita

Os alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Desenvolvimento de Jogos Digitais da Faculdade Senac estão realizando o ProjetAí, uma exposição de projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico. O evento, aberto ao público, iniciou na última segunda-feira (29) e se estende até a sexta-feira (2), das 9h às 11h e das 19h às 21h, na unidade embarcada do Senac no Porto Digital.

De acordo com o Senac, o evento é um ambiente para que os estudantes e as empresas se conectem, sendo um espaço que proporciona oportunidades para o mercado de trabalho. Heloysa Oliveira, coordenadora dos cursos, diz que a instituição “quer levar todo esse conhecimento para fora da faculdade e causar um impacto positivo. Acreditamos no potencial de cada estudante", afirma.

Para os interessados, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Senac.

Além das palestras e oficinas, um dos projetos apresentados na programação é o aplicativo PRVNT, ferramenta desenvolvida para simplificar o procedimento de manutenção preventiva de maquinários, além de proporcionar uma análise em painéis de controle sobre o desempenho operacional, para identificar aqueles que estão inativos. Segundo Vitória Oliveira, uma das desenvolvedoras do projeto, "a ideia é reduzir o prejuízo que as empresas têm quando suas máquinas ficam paradas e sem previsão de manutenção”, disse.

No evento, também será apresentado o aplicativo AlertAí, projetado para fornecer informações à população sobre os riscos de desabamento em áreas de morros. "É um app em tempo real projetado especificamente para pessoas da própria comunidade. Um morador, por exemplo, pode emitir um alerta quando perceber que uma barreira começou a ceder", detalha Diego Queiroz, que elaborou o aplicativo junto com quatro colegas do primeiro período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Senac.

