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Infraestrutura Projetos prioritários do Nordeste somam R$ 144 bilhões em investimentos previstos Carteira da Sudene reúne 102 iniciativas e aproxima estados de bancos para viabilizar obras e ações estratégicas

A carteira de projetos estratégicos do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) reúne atualmente 102 iniciativas que demandam cerca de R$ 144 bilhões em investimentos. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (3), durante encontro promovido pela Sudene, no Recife, que reuniu representantes de governos estaduais, bancos públicos e organismos internacionais.

O objetivo da reunião foi aproximar os estados das instituições financiadoras e discutir alternativas para viabilizar os projetos considerados prioritários para o desenvolvimento regional. A iniciativa marca a etapa final de uma parceria entre a Sudene e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), voltada à qualificação da carteira de projetos e ao fortalecimento de sua capacidade de atrair investimentos.

Participaram representantes dos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, além de instituições como BNDES, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Finep, PNUD e UNOPS.

Segundo o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, o desafio agora é transformar os projetos planejados em iniciativas efetivamente executadas. Para ele, a articulação entre governos, financiadores e órgãos técnicos será fundamental para garantir a implementação das propostas.

A Bahia lidera a carteira regional, com 30 projetos que somam R$ 39,5 bilhões. Pernambuco aparece com seis projetos, estimados em R$ 19,9 bilhões. Já o Piauí concentra o segundo maior volume de investimentos previstos, com seis iniciativas avaliadas em R$ 68,6 bilhões.

A maior parte dos recursos está direcionada para obras de infraestrutura. Dos 102 projetos catalogados, 56 pertencem a esse eixo e concentram R$ 115,8 bilhões em investimentos, o equivalente a quase 80% do total previsto. O desenvolvimento produtivo aparece em seguida, com 34 projetos e demanda estimada em R$ 26,7 bilhões.

Representantes dos estados e das instituições financeiras destacaram a importância do encontro para aproximar prioridades governamentais das oportunidades de financiamento. A expectativa é que a articulação facilite a estruturação dos projetos e amplie a capacidade de atração de recursos para o Nordeste, contribuindo para a geração de empregos, melhoria da infraestrutura e fortalecimento da economia regional.

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