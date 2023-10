A- A+

NEOENERGIA Promoção conta premiada Neoenergia vai sortear dez prêmios mensais de R$ 500 Para participar, o cliente precisa estar em dia com a concessionária, pagar a fatura utilizando o PIX e se inscrever no site oficial da campanha. Iniciativa vai até o mês de janeiro, totalizando R$ 15 mil em prêmios

A Neoenergia vai sortear 10 prêmios de R$ 500 entre os clientes da concessionária que estiverem adimplentes e pagarem a fatura de energia utilizando o PIX, a partir desta segunda-feira (02). Os interessados em concorrer à Promoção Conta Premiada também devem se inscrever no site oficial da campanha e realizar a atualização dos seus dados cadastrais junto à empresa no próprio endereço eletrônico. Serão três sorteios de 10 prêmios cada um, sendo eles nos dias 25 de novembro, 30 de dezembro e 27 de janeiro. No total, serão R$ 15 mil em descontos na conta de energia elétrica, sendo R$ 500 em créditos na fatura para cada um dos 30 sorteados.

Além de contribuir com o orçamento familiar dos pernambucanos, a promoção tem como objetivo ampliar a utilização do PIX no pagamento das faturas de energia elétrica no Estado. A Neoenergia foi a primeira distribuidora do País a adotar o PIX como forma de pagamento, ainda em 2020. No último mês de julho, a empresa passou a estampar na fatura de energia o QR code para pagamento via PIX. Basta o cliente apontar a câmera do celular para a imagem para ser encaminhado diretamente para o sistema de pagamento, seja um banco tradicional ou carteira digital, como RecargaPay e Pic Pay.

“A Promoção Conta Premiada Neoenergia é mais uma etapa no planejamento da empresa com a intenção de facilitar a vida dos seus clientes. O pagamento via PIX é rápido, seguro, pode ser feito no dia e na hora que o cliente preferir e a baixa da fatura se dá em, no máximo, uma hora. Além de todos esses benefícios, a pessoa ainda pode ganhar R$ 500 em crédito na conta de energia”, afirmou a gerente de Gestão de Recebíveis, Renata Farias. Importante que, ao efetuar o pagamento da fatura de energia via PIX, o cliente possa confirmar o nome da distribuidora de energia como beneficiária, evitando assim qualquer problema relacionado à transação.

A Promoção Conta Premiada Neoenergia também será realizada nas demais distribuidoras do grupo, sendo elas Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP e MS) e Neoenergia Brasília (DF). O regulamento completo está no site oficial da campanha.

