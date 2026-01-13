A- A+

Descontos Promoção: Plaza Shopping aposta em nova edição do Liquida Plaza com descontos de até 60% Ação acontece entre os dias 16 a 18 de janeiro

O Plaza Shopping realiza nova edição da campanha Liquida Plaza entre os dias 16 a 18 de janeiro. A iniciativa contempla produtos com descontos de até 60% em acessórios, moda, perfumaria e cosméticos, entre outros.

“A liquidação de janeiro é um dos momentos mais esperados do varejo, pois oferece ao público a oportunidade de aproveitar preços especiais em um período tradicionalmente favorável às compras. No Plaza, reunimos marcas de diferentes segmentos com descontos atrativos, garantindo variedade, conveniência e uma experiência completa para quem deseja começar o ano renovando o guarda-roupa, a casa ou investindo em autocuidado”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Para mais informações e atualizações sobre as ações do Plaza Shopping, vale acompanhar as redes sociais @plazacasaforte e o www.plazacasaforte.com.br.

