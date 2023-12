A- A+

EMPREENDEDORISMO Promovido pelo Experience Club Nordeste, Jantar do Ano se consolida na agenda do Estado; confira Experience Club Nordeste reuniu cerca de 450 convidados ligados a mais de 200 empresas na terceira edição do Jantar do Ano

Diversidade, inclusão e transformação social foram temas das conversas que permearam a terceira edição do Jantar do Ano, realizado na noite da última quarta-feira (29), no Instituto Ricardo Brennand (IRB), na Várzea, bairro da Zona Oeste do Recife. Cerca de 450 convidados ligados a mais de 200 empresas, integrantes do Experience Club Nordeste, ouviram a presidente do Pacto Global da ONU, Rachel Maia; os CEOs da Ambev, Jean Jereissati Neto, da Pepsico, Alex Carreteiro, e da Hult EF, Eduardo Santos, relatarem suas experiências e fazerem projeções para 2024.

O presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro, marcou presença com sua esposa Cláudia Monteiro. Também estiveram presentes a diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, com o marido, o diretor do Grupo EQM Eduardo Cunha.

“Estou muito honrado por estar aqui. André (Farias, CEO do Experience Club Nordeste) é uma unanimidade no Estado. Ele alinha o setor de produção, nos anima a fazer essa interlocução, que qualifica e capacita nossas participações", afirmou Eduardo de Queiroz Monteiro.

Inclusão e diversidade

Na condição de mulher, preta retinta, como se colocou, Rachel Maia, abriu as apresentações e destacou a importância do processo de inclusão. Defendeu pensamentos plurais na liderança das empresas, envolvendo diferentes gêneros, raças e pessoas com deficiências. Ressaltou que para praticar a inclusão é necessário “ser nosso ESG individual, nosso ESG dentro de casa”. Na sigla em inglês, ESG significa Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança).

Jean Jereissatti, da Ambev, registrou que as companhias estão tendo a oportunidade de inovarem e se transformarem em centro de pertencimento e inclusão. "As pessoas precisam ser quem são e se sentirem envolvidas. A gente está superfeliz por entender os recortes diferentes da população", pontuou, lembrando ser necessário ter coragem. "É preciso deixar o medo de lado e abraçar as oportunidades".

Para Alex Carreteiro, da Pepsico, quem não abraçar a ideia vai ter de ficar de fora dos grandes negócios porque, afirma, o consumidor já abraçou o conceito de ESG há algum tempo. "A gente tinha 15% de negros em 2018. Hoje são 26%. Queremos chegar a 30%", planeja. E se o caminho é reforçar a diversidade e a inclusão, ele sugere começar pela inclusão. "Aprendi muito o que é ser negro no Brasil e 30% ainda não é suficiente. A empresa é muito melhor se ela é inclusiva", reconhece.

Na discussão apontou-se que não dominar a língua inglesa é uma dificuldade de ascensão no mundo dos negócios. Segundo Eduardo Santos, da Hult EF, as organizações são capazes de produzir pessoas responsáveis, com senso de pertencimento para promover mudanças, seja qual for a habilidade necessária para que ela consiga evoluir. "Inglês é só uma das habilidades que impede o executivo negro de ascender em sua carreira", ressaltando que os maiores obstáculos são mesmo o racismo e o preconceito. "Mais que gerar uma barreira para o indivíduo, geram um desafio emocional absurdo", alertou.



Acontecimento do Estado

"O Jantar do Ano se tornou o grande acontecimento social e empresarial em Pernambuco", ressaltou André Farias, que comandou o evento. Idealizador do Experience Club, em São Paulo, há 18 anos, o CEO Ricardo Natale, registrou ser o encontro uma oportunidade de conectar pessoas. “É um evento de celebração, difusão de encontros. Ainda mais em lugar tão icônico quanto o IRB”.

O Experience Club Nordeste reúne 250 grupos empresariais. São acionistas ativos em todos os eventos e CEOs participativos, que trocam experiências, compartilham conhecimentos em eventos diversos que acontecem durante todo o ano. Também marcaram presença, a governadora em exercício, Priscila Krause, o secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho, o presidente da Empetur, Eduardo Loyo; o presidente da Adepe, André Teixeira, entre outros.

"André Farias e o Experience Club exercem um papel muito importante dentro do setor produtivo, nessa interlocução promovendo encontros e oportunidades. Isso ajuda a aquecer a nossa economia, a apresentar Pernambuco para outros lugares, para outras potencialidades. Enfim, o evento reúne pernambucanos que fazem acontecer. E não só pernambucanos, mas aqueles que adotaram Pernambuco e que acreditaram em Pernambuco como um lugar para desenvolver os seus negócios", enfatizou Priscila Krause.

