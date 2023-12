A- A+

BRASIL Promulgada, Reforma Tributária ainda precisa de regulamentação para definir alíquota de novo imposto Próximo passo será o debate, a partir de fevereiro do ano que vem, sobre as leis ordinárias que vão estabelecer as bases do novo sistema tributação

Em sessão solene histórica, o Congresso Nacional promulgou ontem a maior Reforma Tributária desde a ditadura militar, que substitui cinco tributos sobre o consumo e coloca o país entre aqueles que adotam o sistema do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). O desafio agora será a regulamentação de diversos pontos do texto, com alíquotas e regimes específicos.

A emenda constitucional foi aprovada na última sexta-feira após quase quatro décadas. As legislações complementares vão detalhar como funcionarão as novas cobranças e determinar a alíquota do IVA. Técnicos do Ministério da Fazenda preveem o envio de ao menos três projetos de lei ao Congresso.

Será por meio da regulamentação que ficará decidido como funcionarão os regimes diferenciados e as alíquotas reduzidas para determinados setores. Governo e Congresso definirão, por meio de lei complementar, os produtos da cesta básica nacional — que terão imposto zerado —; o sistema de cashback (devolução de tributos), previsto para a conta de luz e o gás de cozinha; e a implementação do Imposto Seletivo, que incide sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

A cerimônia de promulgação teve a presença dos chefes dos Três Poderes: o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

Durante a sua declaração, Lula enalteceu o trabalho do Congresso Nacional, se disse feliz com a aprovação da reforma, mas ponderou que ela “não vai resolver todos os problemas” do país:

— Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou.



Lula foi aplaudido e vaiado em vários momentos da sessão, antes e depois do seu discurso. O presidente afirmou que o Congresso é a cara do Brasil, e que a fotografia da reforma é histórica.

— Não precisa gostar do governo, gostar do Lula. Guardem essa foto e se lembrem, que contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma Reforma Tributária. Eu não sei se todos vocês têm noção da fotografia do dia de hoje.

Ele terminou o discurso agradecendo a Deus, em uma fala que foi vista como um gesto para as bancadas religiosas da Casa.

— Tenho certeza de que temos que agradecer a Deus. Porque somente o Todo-Poderoso é capaz de fazer com que um Congresso tão adverso como esse vote pela primeira vez uma política tributária para começar a resolver o problema do povo pobre.

"Força da democracia"

Pacheco ressaltou o fato de essa ser a primeira reforma no sistema tributário em uma regime democrático. Lira afirmou que a reforma não é pauta de governo, e assumiu o compromisso de iniciar as discussões sobre a regulamentação do texto a partir de fevereiro, quando os parlamentares voltam do recesso que se inicia na próxima sexta-feira.

— Já assumo aqui o compromisso público de, já no primeiro dia legislativo desta Casa em 2024, começarmos a discutir a indispensável legislação complementar que irá calçar a reforma promulgada hoje — disse Lira. — Ajustes serão necessários, outras reformas também. E essa Casa estará sempre disposta a debater o que for melhor para o país.

Em discurso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu ao secretário da Reforma Tributária, Bernard Appy — autor do projeto que deu origem ao texto aprovado pelo Congresso. E pediu ao STF para ser o guardião da reforma:

— Apelo ao presidente do STF, porque a partir deste momento a emenda constitucional tem um guardião, que é o Supremo, para que a emenda seja recebida com a generosidade que ela merece.

O ministro disse que a reforma é perfeita porque foi feita sob a democracia.

— Muitos dizem que a reforma é imperfeita. Isso aqui é um vetor de muitas vontades, disputas. Ela é perfeita, porque ela foi feita na democracia.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, agradeceu ao presidente do Senado por tê-la convidado para compor a mesa, sendo a única mulher nessa posição.

— Falam que essa reforma é da indústria. É verdade. Mas é a reforma do emprego e da renda. Vai dar dignidade ao povo. É a reforma dos mais pobres. Ela é a mãe de todas as reformas. Ela é a reforma das mulheres, porque é a mulher pobre que precisa colocar comida na mesa. É a mulher que é a primeira a perder o emprego.

Veja também

rede social X, ex-Twitter, sofre maior "apagão" desde que Musk assumiu a plataforma, com 90 mil afetados