oportunidade Projeto para jovens oferta 500 vagas em oficinas e cursos com bolsas de R$ 500 Inscrições seguem até 23 de dezembro para jovens entre 15 e 24 anos, residentes nos territórios do Recife e do Cabo de Santo Agostinho

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (FADE) estão com inscrições abertas para a seleção simplificada do Pronasci Juventude em Pernambuco.

A iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública é voltada ao fortalecimento dos projetos de vida de jovens em situação de vulnerabilidade sociorracial, por meio de oportunidades de estudo e profissionalização.

“São jovens e adolescentes que vivenciam situações como evasão escolar, uso de álcool e outras drogas, violência doméstica ou sexual, moradia precária, cumprimento de medidas socioeducativas, trajetória escolar fragmentada, condição de pessoa com deficiência, vitimização por crimes violentos, entre outros critérios”, explica a coordenadora geral do Pronasci Juventude em Pernambuco, Cíntia Pereira.

Ao todo, serão selecionados 500 adolescentes e jovens selecionados, entre 15 e 24 anos, residentes nos territórios do Cordeiro, Ibura e Joana Bezerra, em Recife, e de Gaibu e Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho.

As pessoas selecionadas receberão auxílio permanência mensal de R$ 500, por até 12 meses, caso participem ativamente das atividades propostas.

O projeto oferecerá acompanhamento multiprofissional, com equipes formadas por profissionais de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Direito, Redução de Danos e Articuladores Territoriais, além de oficinas de arte, cultura, esporte e lazer, atividades voltadas à comunidade e formação profissionalizante. Todas as ações são gratuitas, e ocorrerão presencialmente três vezes por semana.

As inscrições começaram na terça-feira (9) e seguem até 23 de dezembro de forma online, através do formulário do projeto. Para jovens sem acesso à internet, serão disponibilizados pontos de apoio com computadores durante todo o período de inscrição, de segunda a sexta-feira.

A seleção prevê entrevista presencial, que será realizada no período entre 5 e 30 de janeiro de 2026, em que serão avaliados interesse, motivação, disponibilidade, condições socioeconômicas e situação de vulnerabilidade.

Confira os locais de ponto de apoio presenciais:

Cabo de Santo Agostinho

Gaibú – Escola Professora Maria Thamar Leite da Fonseca

09h às 12h e 14h às 17h – PE-028, Km 8/8

Ponte dos Carvalhos – Centro Cultural Mestre Dié

09h às 12h e 14h às 17h – Rua Luís Pereira da Paz

Recife

Cordeiro – CREAS Cordeiro

9h às 17h – Rua Odete Monteiro, s/n

Joana Bezerra – CRAS Joana Bezerra / Coque

8h às 17h – Rua Lourenço de Sá, 140

Ibura – CRAS Ibura de Baixo

7h às 17h – Avenida Dois Rios, 521

*Com informações da assessoria



