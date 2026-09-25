Pronatec oferta mais de 1,5 mil vagas nas áreas de meio ambiente
Painel de Oportunidades do MEC lista cursos técnicos disponíveis
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério da Educação (MEC), ofertará, em outubro, 1.580 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional relacionados ao meio ambiente, à sustentabilidade e bioeconomia.
Os 11 cursos técnicos disponíveis serão ofertados nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD).
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São 14 instituições de ensino das redes federal e estaduais dos seguintes localidades:
- Maranhão;
- Minas Gerais;
- Mato Grosso;
- Mato Grosso do Sul;
- Pará;
- Pernambuco;
- Piauí;
- Rio de Janeiro;
- Rio Grande do Norte;
- Roraima;
- Rio Grande do Sul.
As vagas podem ser consultadas no Painel de Oportunidades do Pronatec. Na ferramenta online, os interessados devem selecionar o filtro “vagas verdes” e, no campo referente ao mês de oferta da qualificação profissional, escolher “outubro”.
Os cursos oferecidos são:
- aquicultor;
- auxiliar de operação de biodigestores;
- auxiliar de produção de biocombustíveis: biodiesel e bioquerosene de aviação
- horticultor orgânico;
- instalador de sistemas de armazenamento para mini e microgeração de energia;
- instalador de sistemas fotovoltaicos;
- operador de beneficiamento de pescado;
- profissional de instalação e manutenção de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos;
- profissional de manutenção de veículos elétricos levíssimos e de duas rodas;
- profissional de manutenção em sistemas energéticos e equipamentos industriais;
- profissional em automação e controle para eficiência energética.
O próprio Painel de Oportunidades do Pronatec direciona o cidadão ao site oficial da instituição de ensino que disponibilizou a vaga.
Pronatec
Criado em 2011, o Pronatec tem objetivo de ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica no Brasil para aumentar a inserção de jovens e adultEnsino técnicoos no mundo do trabalho.
A capacitaçãoverde, como é chamada pelo MEC, vem para atender à crescente de profissionais preparados para uma atuação mais sustentável e a formação técnica abrange a preservação, conservação, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental, no contexto das mudanças climáticas.