Proporção de agricultores na população ocupada diminuiu quase um terço em 12 anos

Não é novidade que o mercado de trabalho se manteve aquecido ao longo de 2024, ano em que a população ocupada atingiu o seu maior contingente de toda a série histórica, chegando a 101,3 milhões de pessoas. No entanto, alguns os grupamentos de atividades vêm perdendo participação na força de trabalho, como é o caso da agricultura e pecuária, cujo percentual de trabalhadores correspondiam a 11,4% do total da população ocupada em 2012, número que caiu para 7,7% no ano passado. Em 2023, eram 8,2%.

Os dados de características adicionais do mercado de trabalho fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), e foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE.

O grupo da indústria também teve queda nos últimos 12 anos, saindo de 14,5% em 2012 para 12,9%, em 2024, embora esse percentual venha se mantendo estável desde 2022.

Já os grupos de administração pública e de informação, comunicação vem crescendo desde 2012, mas apresentando estabilidade entre 2023 e 2024.

Empregados com carteira seguem como maior categoria

Entre as categorias do emprego no trabalho principal, a que concentra maior percentual de trabalhadores continua sendo a dos empregados com carteira assinada no setor privado. No entanto, esse número vem se mantendo estável desde 2023 (37,4%), enquanto o de empregados sem carteira aumentou (de 13,3% para 13,7%).

A segunda maior categoria é a dos trabalhadores por conta própria, cuja proporção dentro da população ocupada caiu (25,4% em 2023 para 25,2%). Por outro lado, nesse mesmo período, o percentual de empregado no setor público subiu (12,1% para 12,3%).

