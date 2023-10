A- A+

RECIFE Protesto de entregadores por aplicativo bloqueou trânsito no Centro do Recife Manifestantes queimaram pneus para bloquear as vias

O cruzamento das ruas do Hospício e Princesa Isabel, no Centro do Recife, foi fechado, na manhã desta segunda (2), por entregadores de aplicativo, em protesto. Os trabalhadores pediam às empresas do ramo que reconheçam o tempo total de trabalho deles.

Os manifestantes queimaram pneus nas proximidades do Parque 13 de maio.

A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) foram ao local para cuidar da segurança de quem passa por perto e orientar o tráfego.

Presidente do Sindicado dos Trabalhadores Entregadores com Moto e Bike por Aplicativo do Estado de Pernambuco (Seambape), Rodrigo Lopes defendeu o movimento, que aconteceu em todo o País.

“A gente entende que o tempo disponível do trabalhador tem que ser remunerado de maneira justa, porque outros setores recebem pelo seu tempo disponível. As empresas por aplicativo, em Brasília, dizem que o tempo disponível não é importante para elas. Então a gente tem que tomar cuidado. Se a gente não brecar, isso vai se expandir por outras categorias. Vamos lutar até o fim por esse direito que é mais do que justo, já que essas empresas faturam bilhões e o trabalhador está ganhando cada vez menos”, explicou.

Tem profissionais da área que trabalham com mais de uma plataforma, como o caso de Bruna Vasconcelos, que presta serviço para três aplicativos. Além do trabalho multiplataforma, ela tem que lidar com outras questões que prejudicam o labor.

“A gente passa por momentos difíceis. Falta o apoio dos aplicativos que quase não existe. Além do risco que a gente passa, bloqueiam os entregadores e não informam o porquê, e a gente fica sem trabalhar. Então, se não temos o aplicativo, como é que a gente vai levar o sustento para casa? Sem contar os assédios, que infelizmente a quantidade é extrema. Muitas mulheres abrem mão do trabalho”, desabafa.

O protesto se encerrou por volta das 8h55, quando os manifestantes se dispersaram e o Corpo de Bombeiros atuou para apagar o fogo, retirar os pneus do cruzamento e liberar o trânsito no local.

