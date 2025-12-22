Seg, 22 de Dezembro

ADVOCACIA

Prova da OAB tem gabarito preliminar divulgado; acesse

Prova objetiva teve 80 questões de múltipla escolha sobre temas obrigatórios do curso de Direito

Sede da OAB PernambucoSede da OAB Pernambuco - Foto: OAB-PE/Divulgação

A prova objetiva do 45º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizada no domingo (21), teve o gabarito preliminar divulgado.

Em caso de erro no somatório final da nota, é possível entrar com recurso contra o resultado preliminar da 1ª fase de 0h do dia 23 de dezembro até as 23h59 do dia 26 de dezembro, conforme o Edital de Abertura.

Etapas
A prova objetiva teve 80 questões de múltipla escolha sobre temas obrigatórios do curso de Direito: Direitos Humanos; Código de Defesa do Consumidor; Estatuto da Criança e do Adolescente; Direito Ambiental; Direito Internacional; Filosofia; Direito Previdenciário; Direito Financeiro; Estatuto da Advocacia e da OAB; Regulamento Geral; e Código de Ética e Disciplina da OAB.

O resultado dessa 1ª fase está previsto para 30 de janeiro de 2026. A 2ª fase (prova prático-profissional) será realizada em 22 de fevereiro do próximo ano.

A aprovação no Exame de Ordem Unificado é requisito para a inscrição nos quadros da OAB e dá o direito de exercer a advocacia no País.

>> Confira aqui o gabarito preliminar da prova objetiva do 45º EOU

