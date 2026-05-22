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SEGURO SOCIAL Prova de vida do INSS: veja quem precisa regularizar e como fazer o procedimento Cerca de 15 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários assistenciais estão sendo avisados pelo governo após o INSS não conseguir confirmar dados automaticamente; confira perguntas e respostas sobre a atualização cadastral

Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisam realizar a prova de vida, procedimento para atestar que o segurado continua vivo e evitar fraudes e pagamentos indevidos. Atualmente, cerca de 15 milhões de cidadãos, que recebem benefícios previdenciários e assistenciais, precisam realizar essa atualização cadastral.

Desde 2023, o INSS vem fazendo a prova de vida automática por meio do cruzamento de informações dos segurados com outras bases de dados do governo federal. No entanto, no caso de 15 milhões de pessoas, o instituto alega que não conseguiu reunir informações atualizadas. Por isso, o órgão está enviando uma mensagem de WhatsApp (com selo azul, o que indica conta verificada) para esses cidadãos.

De que forma é possível regularizar a situação? Como fazer a prova de vida? O EXTRA reuniu as principais perguntas e respostas sobre o procedimento. Veja abaixo como funciona.

Como funciona a prova de vida?

A prova de vida é realizada automaticamente por meio do cruzamento de informações em bases de dados do governo. Apenas os segurados que não tiveram movimentações identificadas pelos sistemas estão sendo chamados para regularizar a situação.

Entre as ações consideradas pelo sistema estão:

Acesso ao Meu INSS com o selo ouro;

Realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico;

Cadastramento ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

Atualizações no CadÚnico, quando forem efetuadas pelo responsável pelo grupo;

Votação nas eleições;

Emissão/renovação de documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico (como o Detran, com emissão de carteira de identidade ou CNH, o a Polícia Federal, com emissão de passaporte);

Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico.

Se nenhum desses procedimentos foi realizado recentemente, é possível que o segurado esteja sendo convocado por WhatsApp agora.

Como um segurado sabe que precisa fazer prova de vida?

Segundo o governo, quem necessita realizar a prova vida receberá a comunicação diretamente pelo WhatsApp, com selo azul de conta verificada do governo do Brasil, e pela caixa postal do aplicativo Gov.br

O banco pagador do benefício também pode enviar o aviso pelo aplicativo da conta ou extrato bancário.

Como saber que a notificação não é uma fraude?O governo envia apenas a mensagem comunicando a necessidade de prova de vida. A notificação não contém links para acesso a sites e pedidos de dados pessoais do beneficiário, como CPF, endereço ou qualquer tipo de pagamento.

Quando a mensagem é enviada para o WhatsApp é perguntado apenas se o segurado deseja continuar recebendo informação deste programa do governo. Qualquer informação diferente deve ser desconsiderada.

O INSS faz ligações ou vai à casa do beneficiário?

Não. O instituto não liga e nem vai às residências dos beneficiários para fazer o procedimento da prova de vida, pedindo dados pessoais ou qualquer tipo de pagamento.

O beneficiário consegue consultar se está com a situação regularizada?

Sim, a verificação da situação do segurado — se está em dia ou não com a prova de vida — pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. A consulta é feita por meio do serviço “Prova de Vida”. Se a situação estiver regularizada, a data da última prova de vida aparecerá.

A verificação também pode ser realizada pela central de teleatendimento 135, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

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