Qua, 21 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Prova de vida: mais de 106 mil aposentados e pensionistas de Pernambuco devem fazer comprovação

Procedimento é obrigatório e deve ser realizado no mês de aniversário do beneficiário, com tolerância de até 30 dias após a data

Reportar Erro
Prova de vida pode ser feita pelo gov.brProva de vida pode ser feita pelo gov.br - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O governo de Pernambuco divulgou o cronograma para servidores aposentados e pensionistas do estado realizarem a prova de vida do ano de 2026. De acordo com a gestão, mais de 106 mil beneficiários precisam fazer a comprovação anual.

O procedimento é obrigatório e deve ser realizado no mês de aniversário do beneficiário, com tolerância de até 30 dias após a data. Se a comprovação não for feita nesse período, o pagamento do benefício será suspenso.

Todos os meses, a lista com os nomes dos servidores aposentados e pensionistas que precisam fazer a prova de vida daquele período será publicada no site da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de Pernambuco (Funape). O órgão vinculado à Secretaria de Administração do Estado conduz todo o processo.

A relação com os aniversariantes de janeiro, inclusive, já está disponível no portal da Fundação (confira também no fim da matéria).

Leia também

• Orelhões serão extintos no Brasil até o fim de 2028; saiba onde ainda há aparelhos em Pernambuco

• Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Sertão de Pernambuco; Apac reforça tendência

• Presidente do Novo em Pernambuco, Tecio Teles defende "direita lúcida" e projeto de Zema 

Como realizar a Prova de Vida
A prova de vida é feita por meio do aplicativo Gov.br. O beneficiário deve baixá-lo e criar uma conta no sistema do Governo Federal, caso ainda não possua.

No mês de aniversário, o botão da comprovação de vida vai estar marcado com um sinal de alerta. Basta clicar no link e fazer o reconhecimento facial para confirmar que está vivo.

Atendimento presencial e documentos
Quem não conseguir baixar o aplicativo ou tiver dificuldade com o processo pode buscar orientações em uma das 16 agências da Funape em Pernambuco. 

"É importante ressaltar que o reconhecimento facial é do beneficiário e não de seu representante legal ou procurador", destacou a pasta, em comunicado enviado à imprensa.

Em último caso, o segurado, representante legal ou procurador pode fazer a validação presencial em qualquer agência do banco Bradesco do país. Neste caso, é preciso levar os seguintes documentos:

Todos os documentos devem estar atualizados, em versão original ou cópia autenticada.

Gov.br: validação biométrica de conta ouro dificulta ação de golpistasProva de vida pode ser feita pelo gov.br. - Foto: Portal Gov/Divulgação

Residentes fora de Pernambuco e menores de idade
Servidores aposentados e pensionistas que vivem fora de Pernambuco podem seguir o mesmo processo pelo Gov.br ou ir a qualquer agência do Bradesco no estado onde moram. 

Para os que moram no exterior, além do aplicativo, há a opção de levar toda a documentação à Embaixada do Brasil no país onde residem e concluir o processo presencialmente.

Já os pensionistas menores de 16 anos devem fazer a prova de vida exclusivamente de forma presencial, acompanhados de um representante legal, em uma agência do banco Bradesco. Isso acontece porque o aplicativo Gov.br ainda não está habilitado para esse público.

Confira, abaixo, a lista de aposentados e pensionistas de Pernambuco aniversariantes do mês de janeiro:

Aniversariantes de Janeiro 26 Prova de Vida by contato.genivaldohenrique

Reportar Erro

Veja também

Newsletter