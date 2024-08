Provável alta de produção da Opep faz baixar preço do petróleo

A- A+

Os preços do petróleo caíram fortemente nesta sexta-feira (30), impactados por informações de que o aumento da produção anunciado em junho pela Opep e seus aliados na Opep+ ocorrerá a partir de outubro.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,42%, para 78,80 dólares. Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data caiu 3,11%, para 73,55 dólares.

Segundo vários meios de comunicação, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados na Opep+ estão se orientando para um aumento de produção em outubro, conforme anunciado no início de junho.

A Opep+ havia indicado que as reduções voluntárias de produção de alguns de seus membros, em 2,2 milhões de barris diários, seriam progressivamente eliminadas.

Entre outubro de 2024 e setembro de 2025, cerca de 180 mil barris diários estariam disponíveis e se somariam à produção do grupo.

Em meio à incerteza sobre as perspectivas econômicas globais, em particular da China, que preocupa os operadores devido ao seu impacto na demanda, muitos observadores esperavam que a Opep+ reagisse para sustentar os preços.

"É uma perspectiva claramente de baixa para o mercado", comentou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

