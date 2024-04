Provedores de internet se encontrarão em feira no Centro de Convenções

A- A+

O Nordeste é a região brasileira com o maior número de provedores de serviços de internet (ISPs), reunindo as principais cidades do Brasil com as maiores participações neste setor.

Neste contexto, ocorre entre os dias 8 e 10 de maio, a 8ª versão da EXPOISP Brasil - Olinda 2024, feira de negócios do setor de ISP e Telecom.

O encontro contará com a presença de mais de cem expositores, exibindo ao mercado produtos, tendências e soluções de marcas nacionais e internacionais. Espera-se um público visitante de 15 mil pessoas, e a EXPOISP acontecerá no Centro de Convenções. Profissionais interessados podem se inscrever gratuitamente no site do evento.

"Haverá mais de 50 apresentações e discussões, e o critério continua sendo o que está em destaque no mercado. Abordaremos os temas relevantes, alinhados com o momento e a demanda do mercado, além de incluir conteúdos que consideramos inovadores, como por exemplo, palestras motivacionais e palestrantes fora do setor de telecomunicações", destaca Francisco Henrique Nascimento, CEO da Start Produções e Eventos.

Os organizadores ressaltam que Pernambuco é também um dos principais centros do setor por ser um dos maiores na cadeia em quantidade de empresas de Telecom e Internet. Segundo a Anatel, o Estado está entre os líderes do Nordeste em número de provedores licenciados.

Negócios

Com a expectativa de novos negócios e o crescimento do mercado de provedores, o evento oferecerá importantes oportunidades de networking profissional através das mais de cem marcas presentes, além da programação de conteúdo e espaços tecnológicos interativos.

Este ano, entre os tópicos a serem discutidos estão regulamentação, infraestrutura, redes neutras e gestão, sempre com profissionais experientes da área para enriquecer e disseminar o conhecimento.

A EXPOISP Brasil - Olinda 2024 terá áreas dedicadas para apresentações, workshops e reuniões de mercado sobre diversos temas, proporcionando uma exposição abrangente, desde gestão até inovação, passando por questões técnicas.

"Nossa equipe está preparando tudo para que a EXPO ISP OLINDA 2024 seja mais um êxito e traga muitas oportunidades de negócios para nossos expositores, parceiros e visitantes", destaca Amabily Nunes, CEO da Evolution Promoções e Eventos, encarregada pela organização do evento.

