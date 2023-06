Próximo Plano Safra deve ficar acima de R$ 400 bilhões, diz ministro da Agricultura

A- A+

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, afirmou nesta quinta-feira (22) que os números para o Plano Safra de 2023/2024 já foram fechados e confirmou o anúncio para a próxima semana, com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em conversa com jornalistas, apesar de não especificar valores, Fávaro confirmou que o valor global de todos os programas para custeio e investimento no setor agrícola vai ficar acima de R$ 400 bilhões.

— Acho que vai (passar de R$ 400 milhões). Estamos acertando os últimos detalhes. A discussão não é mais o tamanho do Plano Safra, isso já está definido .Antes do presidente Lula viajar, nós fechamos o valor. Agora estamos discutindo a forma do prêmio da sustentabilidade. Será um Plano belíssimo e inovador — disse, após sair de uma reunião nesta quinta-feira com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

O chamado “prêmio da sustentabilidade” se refere à proposta de estimular boas práticas no agro. Em reunião com integrantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Fávaro já defendeu, por exemplo, “benefício bancário” para produtores rurais com práticas sustentáveis, com a obtenção de crédito com desconto.

— Nós precisamos ter critérios, para que isso seja de fato comprovado pelos órgão de controle e para tudo, e que também seja um estímulo às boas práticas — disse o ministro, ainda nesta quinta-feira.

Sem detalhar, ele também reforçou que no Plano está prevista a "ampliação" das linhas de crédito para financiar as atividades dos produtores, com juros mais baixos. O Plano Safra deve ser divulgado na próxima terça-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto.

