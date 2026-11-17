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ajuste fiscal PT define que votará a favor do pacote fiscal do governo Lula na Câmara após cobrança do Planalto Projeto deve ter votação concluída no Senado nesta tarde e seguir para apreciação dos deputados ainda hoje

A bancada do PT na Câmara fechou questão e votará a favor do projeto de ajuste fiscal apresentado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo deputados. A decisão foi tomada em reunião da bancada no começo desta tarde e ocorreu após a proposta dividir a esquerda, com parlamentares petistas se queixando do conteúdo do texto.

A expectativa é que um novo encontro da bancada ocorra ainda hoje, após a conclusão da votação no Senado, e conte com a participação do ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Segundo um parlamentar, a ideia é que esse segundo encontro sirva para que os deputados possam debater detalhes do texto.

O projeto deve ter impacto de cerca de R$ 56 bilhões nas contas públicas no próximo ano. Entre as medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo bloqueios para perseguir o centro da meta fiscal, e a ampliação de 10% para 20% do corte linear de benefícios tributários, além de limites para compensações fiscais.

Há um compromisso do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de levar o tema à votação ainda nesta terça-feira, após apreciação dos senadores. O governo trabalha para que o texto não sofra modificações.

A proposta enviada pelo governo ao Congresso dividiu aliados da base fiel de Lula. Deputados como Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos vice-líderes do governo na Câmara, se queixaram publicamente do conteúdo da proposta, da falta de negociação prévia do Palácio do Planalto com os parlamentares e diante da avaliação que essa discussão, neste momento, poderia desmobilizar eleitores que foram às ruas no segundo turno para apoiar Lula contra Flávio Bolsonaro (PL). Houve queixas também sobre a postura de governistas que atacaram quem se colocou contra a proposta.

Apesar das críticas, petistas já vinham dizendo que o tema não deveria enfrentar resistências grandes na Casa, uma vez que é considerado prioritário para o governo federal. O PC do B divulgou nota criticando a proposta, e parlamentares do PSOL também se posicionaram contrários ao texto.

Mais cedo nesta terça, o ministro José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais) cobrou que a bancada do PT votasse a favor do projeto. As declarações ocorreram após ele se reunir com líderes do governo na Câmara e no Senado no Palácio do Planalto.

— Nós estamos unificados. É ordem unida do governo. Vamos trabalhar para unificar as bancadas. Para nós, é absolutamente legítimo debate interno. Só quem não conhece o PT é que não entende esses problemas que surgem. A gente debate, articula, vota, mas a ideia é que hoje, daqui até a noite, a gente possa garantir a vitória — afirmou — Terminando no Senado, é imediatamente a votação na Câmara. Há o compromisso do presidente Hugo Motta. Vota ainda hoje (terça-feira) — disse o ministro.

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