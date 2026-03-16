Seg, 16 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda16/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Enchentes Brasil

Publicado texto do CMN sobre crédito para cidades atingidas pela chuva

Diário Oficial da União traz resolução

Reportar Erro
Enchentes BrasilEnchentes Brasil - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O Conselho Monetário Nacional (CMN) publica na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial da União resolução que prevê crédito emergencial a pessoas físicas e empresas afetadas pelas enchentes em fevereiro e março deste ano.

Os recursos, que podem chegar a R$ 500 milhões do superávit financeiro do Fundo Social do Pré-Sal, destinam-se a cidades que tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo federal.

Leia também

• Lei cria Política de Acolhimento para animais resgatados em desastres

• Alunos fazem ato por política de combate ao assédio após caso de estupro em Copacabana

• Política de Tarifa Zero no transporte coletivo de Pernambuco será discutida em audiência pública

Crédito
Os recursos poderão ser usados para:

reconstrução de instalações danificadas;
aquisição de máquinas e equipamentos;
capital de giro para empresas afetadas.

Segundo o governo, a iniciativa busca acelerar a retomada da atividade produtiva e recompor a capacidade econômica local nas áreas atingidas.

O CMN é o principal órgão responsável pela formulação da política monetária e financeira do país. O colegiado é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também é composto pelo presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter