A- A+

Recife Público pode ver, na Exposição de Animais do Cordeiro, maior e menor raças de coelho do mundo Animais dos tipos Gigante de Flandres e Netherland Dwarf podem ser vistos no evento, que será encerrado neste domingo (19)

Os visitantes da 80ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, que visitarem o pavilhão de cunicultura do evento podem conhecer, dentre as cerca de 20 raças de coelhos expostas, a maior e a menor do planeta.



A maior, conhecida como Gigante de Flandres, chega a pesar até 12 kg, mas o recorde mundial da raça é de 23 kg. Tem sua origem na Bélgica, na Região de Flandres, por isso o nome. O corpo é robusto com orelhas grandes e largas. Vivem de seis a 14 anos. É um animal para abate.

A menor raça de coelho do mundo é a Netherland Dwarf (anão holandês), que tem o corpinho arredondado, com orelhas pequeninas que ficam em pé sobre a cabeça. Sua altura pode variar, desde a fase filhote até a adulta, de 15 cm a 25 cm.

O Netherland Dwarf tem um temperamento bastante ativo, principalmente quando ainda são filhotes. É um animal pet que adora brincadeiras que envolvem agilidade, pois também são muito leves, pesando de 800 gramas a 1,4 kg.

O evento segue até o domingo (19), das 9h às 22h. Os ingressos, no fim de semana, custam R$ 12 inteira e R$ 6 meia.

Veja também

Empréstimos Bancos públicos vão financiar até R$ 1,7 trilhão em programas de governo até 2027, diz Planejamento