A- A+

MERCADO "Pula compra": PicPay anuncia serviço para transferir compra da fatura atual para seguinte sem juros Adiamento sem juros só pode ser feito na primeira utilização do mês

O PicPay, fintech que abriu o capital em janeiro na Nasdaq, anunciou nesta terça-feira (24) um recurso novo no mercado brasileiro de cartões de crédito, em que a pessoa pode transferir o gasto da fatura atual para a seguinte, sem juros.

Chamado de "Pula compra", o adiamento sem juros só pode ser feito na primeira utilização do mês.

"A funcionalidade permite adiar o pagamento de uma compra específica da fatura atual para o mês seguinte. Pode ser uma alternativa para lidar com imprevistos ou aliviar o orçamento em momentos pontuais", afirma comunicado do PicPay.

A primeira "compra pulada" no mês é isenta de juros, e o benefício pode ser utilizado mensalmente.

Além disso, o banco digital passou a permitir a possibilidade de parcelar compras à vista, inclusive internacionais, em cartões da instituição em até 24 vezes.

O PicPay tem 66 milhões de clientes, e teve lucro líquido de R$ 313,8 milhões nos primeiros nove meses de 2025. A receita somou R$7,3 bilhões. O balanço do quarto trimestre de 2025 deve ser divulgado dia 18 de março.



Veja também