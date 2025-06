Pulse, Strada e Fastback: Fiat anuncia recall de 36 mil veículos

A- A+

A Fiat anunciou um recall para 36.097 unidades dos modelos Fastback, Pulse e Nova Strada. Os carros envolvidos na chamada são do ano modelo 2025 e 2026, fabricados no ano passado e em 2025. Os donos deverão retornar às concessionárias a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de junho, para realizar a revisão.

De acordo com a montadora, serão verificados nos modelos o corpo do coletor de admissão de ar, peça que faz parte do sistema de alimentação de ar do motor.

No comunicado, a Fiat afirma que há possibilidade de evaporação dos gases que, em casos extremos, podem ocasionar uma situação de não conformidade com as normas.

De acordo com a Fiat, os donos dos modelos devem realizar agendamento antes de levar os carros nas concessionárias. Se for constatado a necessidade de alteração, o tempo estimado do reparo é de quatro horas. O reparo será realizado de forma gratuita.

A empresa disponibiliza o telefone 0800 707 1000 para tirar dúvidas, além da Central de Serviços via Whatsapp pelo número (31)2123-6000.

Veja também