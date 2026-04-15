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Conflito

Putin faz alerta sobre desaceleração da economia russa

Nesta quarta-feira(15), o presidente russo declarou, em uma reunião governamental sobre assuntos econômicos, que a "trajetória" do crescimento está "abaixo das expectativas"

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Presidente da Rússia, Vladimir PutinPresidente da Rússia, Vladimir Putin - Foto: Gavriil Grigorov/POOL/AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma advertência nesta quarta-feira (15) sobre uma desaceleração da economia do país e pediu medidas para estimular o crescimento, travado pela ofensiva de quatro anos na Ucrânia e pelas sanções ocidentais.

Os enormes gastos do Kremlin com o esforço de guerra contribuíram para o crescimento após o início da ofensiva em larga escala em 2022 e ajudaram a Rússia a evitar o colapso econômico.

No entanto, o aumento dos gastos elevou a inflação, afetou setores da economia não vinculados ao conflito e levou a dívida externa russa ao nível mais elevado em 20 anos.

No ano passado, o Produto Interno Bruto da Rússia cresceu apenas 1% e as autoridades já previam um resultado fraco em 2026.

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Nesta quarta-feira, Putin declarou, em uma reunião governamental sobre assuntos econômicos, que a "trajetória" do crescimento está "abaixo das expectativas".

As estatísticas mostram que o crescimento econômico “diminuiu durante dois meses consecutivos” e que o PIB registrou contração de 1,8% no período de janeiro-fevereiro, ressaltou.

Acrescentou que espera “propostas de medidas adicionais para retomar o crescimento da economia interna”.

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