QPC: 38% acham que BC cortará Selic em 0,25pp em janeiro; 12% veem corte de 0,5pp

Somente 4% acham que o colegiado irá manter a Selic estável

Metade dos 114 economistas que responderam ao Questionário pré-Copom (QPC) de dezembro avaliam que o Comitê de Política Monetária (Copom) irá iniciar os cortes da Selic na próxima reunião, em janeiro. São 38% os que preveem um corte de 0,25 ponto porcentual na reunião e 12% um corte de 0,50 ponto.

Quando questionados sobre o que o Copom deveria fazer no encontro, 53% afirmaram que o colegiado deveria manter a Selic estável, em 15%. Outros 28% disseram que o Comitê deveria cortar a Selic em 0,25 ponto e 20% em 0,50 ponto.

Quanto à reunião de março, somente 4% acham que o colegiado irá manter a Selic estável. Somam 36% os que avaliam que o Comitê irá cortar o juro em 0,25 ponto, 59% em 0,50 ponto e 1% em 0,75 ponto.

Questionados sobre o que o colegiado deveria fazer, 13% optaram pela estabilidade da taxa, 34% por um corte de 0,25 ponto, 52% por um corte de 0,50 ponto e 2% por um corte de 0,75 ponto.

