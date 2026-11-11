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Mercado Financeiro QPC: 51% achavam que o Copom manteria a Selic em 13,75% em novembro e 66% que deveria manter Participantes também foram questionados sobre as reuniões seguintes

A maioria dos economistas consultados no Questionário pré-Copom (QPC) de novembro (51%) achava que o Comitê de Política Monetária (Copom) iria manter a Selic em 13,75% ao ano na decisão do último dia 4, como de fato ocorreu. Quando questionados sobre o que o colegiado deveria fazer na reunião, o grupo que mencionou estabilidade foi maior: 66%.

O Questionário Pré-Copom (QPC) contribui para o conjunto de informações que subsidiam a decisão do comitê sobre a taxa básica de juros. A pesquisa é enviada aos participantes do mercado financeiro na penúltima sexta-feira antes da reunião do Copom e as respostas são recebidas até a semana seguinte.

No caso do QPC de novembro, o envio ocorreu no dia 23 de outubro O intervalo de coleta abrangeu, portanto, o período após o resultado do segundo turno da eleição presidencial, realizada no dia 25.

Os participantes também foram questionados sobre as reuniões seguintes. Sobre o encontro de dezembro, 81% entendiam que o Copom manterá a Selic estável e 80% que deveria manter. Acerca da reunião de janeiro, 78% avaliavam que o Copom manterá a Selic estável e 76% que deveria manter.

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