PIX Quais bancos cobram Pix para Pessoa Jurídica? Veja lista com taxas e condições Medida é comum entre grandes bancos e valores variam entre as instituições financeiras

Menos de um dia após o anúncio de que passaria a cobrar pelas transações via Pix às pessoas jurídicas a partir do dia 19 de julho, a Caixa Econômica comunicou nesta terça-feira (20) que vai suspender a medida. A manutenção da gratuidade faz o banco ser o único entre os cinco maiores do país (Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica e Santander) a não praticar tarifa nessa modalidade.

A medida já é comum entre grandes bancos, inclusive em públicos, mas suas taxas e condições variam entre as instituições financeiras. Há, contudo, outras instituições e fintechs que não praticam a cobrança.

Bancos e fintechs que cobram pelo Pix para Pessoa Jurídica:

Banco do Brasil: Cobra R$ 2,90 a cada Pix saque e a cada Pix troco. Para recebimento via QR Code PIX, cobra 0,99% do valor por transação, sendo que o valor máximo é de R$ 140,00. Para transferência para outras instituições, cobra 0,99% do valor por transação, sendo que o valor mínimo é de R$ 1,00 e o valor máximo é de R$ 10,00. Não cobra para transferência e recebimento de Pix de BB para BB.

Bradesco: Cobra R$ 2,50 a cada Pix saque e a cada Pix troco. Para recebimento via QR Code PIX, cobra 1,40% do valor por transação, sendo que o valor mínimo é de R$ 0,90 e o valor máximo é de R$ 9,00. Para transferência para pagamento, cobra 1,40% do valor por transação, sendo que o valor mínimo é de R$ 1,65 e o valor máximo é de R$ 9,00.

Bancos e fintechs que não cobram Pix para PJ:

- Nubank

