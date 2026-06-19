Quais carros motoristas de app e taxistas podem financiar no Move Brasil? Confira modelos e preços
Confira a relação de carros contemplados no programa. Estão cadastradas 11 montadoras e 42 modelos de veículos. O valor máximo do veículo, na nota fiscal, é de R$ 150 mil
Começam a ser liberados hoje os primeiros financiamentos do programa especial do governo federal para taxistas e motoristas de aplicativo comprarem carros zero quilômetro.
Mais de 600 mil se inscreveram no programa Move Brasil e estão à espera das condições mais favoráveis que o crédito regular dos bancos em tempos de juros altos.
Serão R$ 30 bilhões em crédito repassados pelo governo por meio do BNDES. Na ponta, os bancos e instituições financeiras parceiras serão os responsáveis por aprovar e liberar o crédito ao consumidor a partir de hoje.
Para ampliar o alcance, o governo incluiu taxistas e motoristas de apps como categorias elegíveis ao Programa Emergencial de Acesso a Crédito do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI-Peac). Trata-se de programa do BNDES que permite cobertura de até 80% do risco de crédito.
No entanto, além de ter condições para tomar o crédito, o motorista tem uma lista restrita de modelos elegíveis. As restrições começam no máximo do veículo a ser financiado: R$ 150 mil. Estão cadastradas 11 montadoras e 42 modelos de veículos no programa.
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Guerra de preços
Os especialistas apontam que a disputa pelos motoristas vai acirrar a guerra de preços entre as montadoras. Na prática isso já está acontecendo. Veja abaixo a lista de modelos incluídos pelas montadoras no programa e seus preços.
BYD
BYD Dolphin Mini GL: R$ 109.990
BYD Dolphin Mini GS: R$ 119.990
BYD Dolphin: R$ 175.990
Fiat
Fiat Fastback T200 AT (1.0 turbo) - A partir de R$ 119.990
Fiat Fastback Impetus Hybrid T200 MHEV AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 173.490**
Fiat Argo Drive 1.0 MT - a partir de R$ 97.990
Fiat Cronos 1.0 MT - a partir de R$ 109.990
Jeep*
Jeep Renegade Longitude T270 MHEV AT (1.3 turbo) - a partir de R$ 158.690**
Jeep Compass Sport T270 AT (1.3 turbo) - R$ 174.990**
Citroën*
Citroën C3 YOU! Turbo 200 AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 112.590
Citroën Basalt Feel Turbo 200 AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 112.690
Citroën Aircross Shine Turbo 200 AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 131.790
Peugeot*
Peugeot 208 Allure T200 AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 126.990
Peugeot 2008 Allure T200 AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 168.990**
Toyota
Yaris Cross XR 1.5L dual VVT-i 16V DOHC Flex com injeção direta Transmissão CVT Multidrive - R$ 112.480,63 (valor para taxistas após desconto e isenções da categoria) e R$ 134.991,00 (para motoristas de apps após desconto)
Nissan (valores para o público em geral)
Versa Sense 1.6 CVT - R$ 119.990
Versa Advance 1.6 CVT - R$ 129.990
Versa Exclusive 1.6 CVT - R$ 148.290
Kait Active 1.6 CVT - R$ 117.990
Kait Sense 1.6 CVT - R$ 136.990
Kait Sense Plus 1.6 CVT - R$ 139.590
Kait Advance 1.6 CVT - R$ 146.990
Kait Advance Plus 1.6 CVT - R$ 149.890
Kait Exclusive 1.6 CVT - R$ 152.990**
Kicks Sense 1.0 Turbo 3 cil - R$ 168.690**
GWM***
ORA 03 BEV58 (Elétrico) - R$ 150.000
Volkswagen***
Polo Track (1.0 MPI flex) - R$ R$ 96.690
Tera (1.0 turbo) - R$ 146.190
Virtus (1.0 turbo) - R$ 114.390
Nivus (1.0 turbo) - R$ 149.030
T-Cross (1.0 turbo) - R$ 129.990
Chevrolet***
Onix (1.0 aspirado) - R$ 101.790
Onix Plus (1.0 aspirado) - R$ 108.990
Spin LT (1.8 aspirado) - R$ 119.900
Tracker AT (1.0 turbo) - R$ 119.900
Montana MT (1.2 turbo) - R$ 141.790
Sonic (1.0 turbo) - R$ 129.990
Spark EUV (elétrico) - R$ 144.990
*Modelos foram informados pela montadora, mas preços foram consultados nos sites das marcas pela reportagem
**Apesar de terem preço superior a R$ 150 mil, podem se enquadrar no programa, que considera o valor da nota fiscal, já com descontos para esse público aplicados
*Modelos e valores consultados no site da marca
Regras do Move Brasil
Quem pode participar
Motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, que tenham realizado ao menos cem corridas na mesma plataforma
Taxistas registrados e em atividade
Veículos ofertados
Carros com valor de até R$ 150 mil, que atendam a critérios de sustentabilidade — flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente a etanol — de montadoras habilitadas no Programa Mover
Solicitação de financiamento deve ser feita na página gov.br/movebrasil
Após aprovação, interessado deve procurar o financiamento em seu banco
Taxa de juros (mensal)
0,99% ao mês para homens
0,91% ao mês para mulheres
Prazo de financiamento
72 meses e carência que pode chegar a seis meses para pagamento da primeira parcela
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic)