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BRASIL Quais carros motoristas de app e taxistas podem financiar no Move Brasil? Confira modelos e preços Confira a relação de carros contemplados no programa. Estão cadastradas 11 montadoras e 42 modelos de veículos. O valor máximo do veículo, na nota fiscal, é de R$ 150 mil

Começam a ser liberados hoje os primeiros financiamentos do programa especial do governo federal para taxistas e motoristas de aplicativo comprarem carros zero quilômetro.

Mais de 600 mil se inscreveram no programa Move Brasil e estão à espera das condições mais favoráveis que o crédito regular dos bancos em tempos de juros altos.

Serão R$ 30 bilhões em crédito repassados pelo governo por meio do BNDES. Na ponta, os bancos e instituições financeiras parceiras serão os responsáveis por aprovar e liberar o crédito ao consumidor a partir de hoje.

Para ampliar o alcance, o governo incluiu taxistas e motoristas de apps como categorias elegíveis ao Programa Emergencial de Acesso a Crédito do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI-Peac). Trata-se de programa do BNDES que permite cobertura de até 80% do risco de crédito.

No entanto, além de ter condições para tomar o crédito, o motorista tem uma lista restrita de modelos elegíveis. As restrições começam no máximo do veículo a ser financiado: R$ 150 mil. Estão cadastradas 11 montadoras e 42 modelos de veículos no programa.





Guerra de preços

Os especialistas apontam que a disputa pelos motoristas vai acirrar a guerra de preços entre as montadoras. Na prática isso já está acontecendo. Veja abaixo a lista de modelos incluídos pelas montadoras no programa e seus preços.



BYD

BYD Dolphin Mini GL: R$ 109.990



BYD Dolphin Mini GS: R$ 119.990



BYD Dolphin: R$ 175.990

Fiat

Fiat Fastback T200 AT (1.0 turbo) - A partir de R$ 119.990

Fiat Fastback Impetus Hybrid T200 MHEV AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 173.490**

Fiat Argo Drive 1.0 MT - a partir de R$ 97.990

Fiat Cronos 1.0 MT - a partir de R$ 109.990

Jeep*

Jeep Renegade Longitude T270 MHEV AT (1.3 turbo) - a partir de R$ 158.690**

Jeep Compass Sport T270 AT (1.3 turbo) - R$ 174.990**

Citroën*

Citroën C3 YOU! Turbo 200 AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 112.590

Citroën Basalt Feel Turbo 200 AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 112.690

Citroën Aircross Shine Turbo 200 AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 131.790

Peugeot*

Peugeot 208 Allure T200 AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 126.990

Peugeot 2008 Allure T200 AT (1.0 turbo) - a partir de R$ 168.990**

Toyota

Yaris Cross XR 1.5L dual VVT-i 16V DOHC Flex com injeção direta Transmissão CVT Multidrive - R$ 112.480,63 (valor para taxistas após desconto e isenções da categoria) e R$ 134.991,00 (para motoristas de apps após desconto)

Nissan (valores para o público em geral)

Versa Sense 1.6 CVT - R$ 119.990

Versa Advance 1.6 CVT - R$ 129.990

Versa Exclusive 1.6 CVT - R$ 148.290

Kait Active 1.6 CVT - R$ 117.990

Kait Sense 1.6 CVT - R$ 136.990

Kait Sense Plus 1.6 CVT - R$ 139.590

Kait Advance 1.6 CVT - R$ 146.990

Kait Advance Plus 1.6 CVT - R$ 149.890

Kait Exclusive 1.6 CVT - R$ 152.990**

Kicks Sense 1.0 Turbo 3 cil - R$ 168.690**

GWM***

ORA 03 BEV58 (Elétrico) - R$ 150.000

Volkswagen***

Polo Track (1.0 MPI flex) - R$ R$ 96.690

Tera (1.0 turbo) - R$ 146.190

Virtus (1.0 turbo) - R$ 114.390

Nivus (1.0 turbo) - R$ 149.030

T-Cross (1.0 turbo) - R$ 129.990

Chevrolet***

Onix (1.0 aspirado) - R$ 101.790

Onix Plus (1.0 aspirado) - R$ 108.990

Spin LT (1.8 aspirado) - R$ 119.900

Tracker AT (1.0 turbo) - R$ 119.900

Montana MT (1.2 turbo) - R$ 141.790

Sonic (1.0 turbo) - R$ 129.990

Spark EUV (elétrico) - R$ 144.990

*Modelos foram informados pela montadora, mas preços foram consultados nos sites das marcas pela reportagem

**Apesar de terem preço superior a R$ 150 mil, podem se enquadrar no programa, que considera o valor da nota fiscal, já com descontos para esse público aplicados

*Modelos e valores consultados no site da marca

Regras do Move Brasil

Quem pode participar

Motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, que tenham realizado ao menos cem corridas na mesma plataforma

Taxistas registrados e em atividade

Veículos ofertados

Carros com valor de até R$ 150 mil, que atendam a critérios de sustentabilidade — flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente a etanol — de montadoras habilitadas no Programa Mover

Solicitação de financiamento deve ser feita na página gov.br/movebrasil

Após aprovação, interessado deve procurar o financiamento em seu banco

Taxa de juros (mensal)

0,99% ao mês para homens

0,91% ao mês para mulheres

Prazo de financiamento

72 meses e carência que pode chegar a seis meses para pagamento da primeira parcela

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic)

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