loteria Quais cidades ganharam a Mega da Virada 2023?; confira as que já levaram a bolada Cinco apostas acertaram os seis números sorteados; cada uma levou cerca de R$ 117.778.204,25

Um morador de Ipira, uma cidade com 4,5 mil habitantes no Oeste de Santa Catarina, foi um dos cinco sortudos que acertaram os seis números da Mega da Virada 2023. Cada ganhador faturou um prêmio de R$ 117.778.204,25. O sorteio ocorreu no domingo (31), às 20h30, em São Paulo, e o prêmio total foi de R$ 588.891.021, o maior na história desse concurso especial.

Além da aposta de Ipira, os seis números vencedores foram acertados também por participantes de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e uma aposta realizada por meio eletrônico.

Além dos grandes ganhadores, outras 1.996 apostas acertaram cinco números, garantindo um prêmio de R$ 70.083,58 cada.





Outras 164.379 apostas marcaram quatro números sorteados, recebendo R$ 1.215,71 cada.

Os números sorteados foram: 24, 56, 33, 48, 21 e 41.

