Quais foram os números sorteados na Mega da Virada 2024? Veja como apostar e concorrer a R$ 1 bilhão
Sorteio do ano passado teve oito ganhadores e prêmio de R$ 635 milhões; apostas para a edição histórica deste ano seguem abertas até 31 de dezembro
A Mega da Virada se consolidou como o sorteio mais aguardado do calendário brasileiro, responsável por transformar apostadores em milionários na virada do ano.
Em 2024, a tradição se repetiu, com um prêmio total de R$ 635 milhões dividido entre oito apostas que acertaram as seis dezenas. Para 2025, a expectativa é ainda maior: o valor estimado chegou a R$ 1 bilhão, o maior da história das loterias no país.
No 16º concurso especial da Mega-Sena, realizado em 31 de dezembro de 2024, as dezenas sorteadas foram 01, 17, 19, 29, 50 e 57. Cada uma das oito apostas vencedoras recebeu cerca de R$ 79 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.
Os prêmios principais ficaram distribuídos entre diferentes regiões do país. Houve vencedores no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Paraná e em São Paulo, com apostas registradas tanto de forma simples quanto por meio de bolões. Brasília e Curitiba concentraram mais de um ganhador, enquanto cidades como Nova Lima (MG), Osasco (SP), Pinhais (PR) e Tupã (SP) também apareceram na lista.
Leia também
• Mega da Virada 2025: veja os números mais sorteados antes de apostar e concorrer a R$ 1 bilhão
• Mega da Virada 2025: quanto custa a maior aposta da loteria e quais as chances de ganhar R$ 1 bilhão
• Mega da Virada entra na reta final para apostas físicas e online
Entre as oito apostas que acertaram as seis dezenas em 2024, cinco foram feitas em bolões. Em Brasília, um jogo com três cotas garantiu mais de R$ 26 milhões para cada participante. Outro bolão da capital federal, com 30 cotas, pagou cerca de R$ 2,6 milhões por pessoa.
Em Curitiba, um grupo com 28 cotas recebeu aproximadamente R$ 2,8 milhões por participante. Já em Osasco, um bolão com 56 cotas rendeu pouco mais de R$ 1,4 milhão por cota, enquanto em Pinhais um grupo de 50 participantes levou cerca de R$ 1,5 milhão cada.
A Mega da Virada também distribuiu valores expressivos nas faixas inferiores. Em 2024, mais de 2,2 mil apostas acertaram cinco números e receberam cerca de R$ 65 mil cada.
A quadra premiou quase 191 mil jogos, com pagamento individual em torno de R$ 1.086. A arrecadação total superou R$ 2 bilhões, crescimento de 2,6% em relação ao ano anterior, com parte dos recursos destinada a programas sociais nas áreas de saúde, educação, esporte e segurança pública.
Como apostar na Mega da Virada 2025
A edição de 2025 chega à 17ª realização com sorteio marcado para 31 de dezembro, às 22h. Inicialmente estimado em R$ 850 milhões, o prêmio subiu para R$ 1 bilhão após o acúmulo do último concurso regular da Mega-Sena, impulsionado pelo aumento no volume de apostas.
Os jogos podem ser registrados até as 20h do dia 31, em casas lotéricas, no site e no aplicativo das Loterias Caixa ou pelo Internet Banking Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. Quem optar por marcar mais dezenas aumenta as chances de ganhar, mas também paga mais caro.
Além da aposta tradicional, o apostador pode escolher a “Surpresinha”, em que o sistema seleciona os números aleatoriamente, ou participar de bolões, modalidade que permite dividir o valor do jogo e, eventualmente, do prêmio. O concurso não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é redistribuído para a faixa seguinte, e assim sucessivamente.
As probabilidades seguem desafiadoras. Em uma aposta simples, a chance de acertar a sena é de uma em mais de 50 milhões. Ainda assim, a cada virada de ano, milhões de brasileiros renovam a aposta no acaso — e no sonho de começar o ano seguinte milionário.
Veja os dez maiores prêmios da Mega da Virada até agora
2024: R$ 635,4 milhões
2023: R$ 588,8 milhões
2022: R$ 541,9 milhões
2021: R$ 378,1 milhões
2020: R$ 325,2 milhões
2017: R$ 306,7 milhões
2019: R$ 304,2 milhões
2018: R$ 302,5 milhões
2014: R$ 263,2 milhões
2015: R$ 246,5 milhões
2012: R$ 244,7 milhões
2013: R$ 224,6 milhões