LOTERIA Quais foram os números sorteados na Mega da Virada 2024? Veja como apostar e concorrer a R$ 1 bilhão Sorteio do ano passado teve oito ganhadores e prêmio de R$ 635 milhões; apostas para a edição histórica deste ano seguem abertas até 31 de dezembro

A Mega da Virada se consolidou como o sorteio mais aguardado do calendário brasileiro, responsável por transformar apostadores em milionários na virada do ano.



Em 2024, a tradição se repetiu, com um prêmio total de R$ 635 milhões dividido entre oito apostas que acertaram as seis dezenas. Para 2025, a expectativa é ainda maior: o valor estimado chegou a R$ 1 bilhão, o maior da história das loterias no país.

No 16º concurso especial da Mega-Sena, realizado em 31 de dezembro de 2024, as dezenas sorteadas foram 01, 17, 19, 29, 50 e 57. Cada uma das oito apostas vencedoras recebeu cerca de R$ 79 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Os prêmios principais ficaram distribuídos entre diferentes regiões do país. Houve vencedores no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Paraná e em São Paulo, com apostas registradas tanto de forma simples quanto por meio de bolões. Brasília e Curitiba concentraram mais de um ganhador, enquanto cidades como Nova Lima (MG), Osasco (SP), Pinhais (PR) e Tupã (SP) também apareceram na lista.





Entre as oito apostas que acertaram as seis dezenas em 2024, cinco foram feitas em bolões. Em Brasília, um jogo com três cotas garantiu mais de R$ 26 milhões para cada participante. Outro bolão da capital federal, com 30 cotas, pagou cerca de R$ 2,6 milhões por pessoa.

Em Curitiba, um grupo com 28 cotas recebeu aproximadamente R$ 2,8 milhões por participante. Já em Osasco, um bolão com 56 cotas rendeu pouco mais de R$ 1,4 milhão por cota, enquanto em Pinhais um grupo de 50 participantes levou cerca de R$ 1,5 milhão cada.

A Mega da Virada também distribuiu valores expressivos nas faixas inferiores. Em 2024, mais de 2,2 mil apostas acertaram cinco números e receberam cerca de R$ 65 mil cada.

A quadra premiou quase 191 mil jogos, com pagamento individual em torno de R$ 1.086. A arrecadação total superou R$ 2 bilhões, crescimento de 2,6% em relação ao ano anterior, com parte dos recursos destinada a programas sociais nas áreas de saúde, educação, esporte e segurança pública.

Como apostar na Mega da Virada 2025

A edição de 2025 chega à 17ª realização com sorteio marcado para 31 de dezembro, às 22h. Inicialmente estimado em R$ 850 milhões, o prêmio subiu para R$ 1 bilhão após o acúmulo do último concurso regular da Mega-Sena, impulsionado pelo aumento no volume de apostas.

Os jogos podem ser registrados até as 20h do dia 31, em casas lotéricas, no site e no aplicativo das Loterias Caixa ou pelo Internet Banking Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. Quem optar por marcar mais dezenas aumenta as chances de ganhar, mas também paga mais caro.

Além da aposta tradicional, o apostador pode escolher a “Surpresinha”, em que o sistema seleciona os números aleatoriamente, ou participar de bolões, modalidade que permite dividir o valor do jogo e, eventualmente, do prêmio. O concurso não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é redistribuído para a faixa seguinte, e assim sucessivamente.

As probabilidades seguem desafiadoras. Em uma aposta simples, a chance de acertar a sena é de uma em mais de 50 milhões. Ainda assim, a cada virada de ano, milhões de brasileiros renovam a aposta no acaso — e no sonho de começar o ano seguinte milionário.

Veja os dez maiores prêmios da Mega da Virada até agora

2024: R$ 635,4 milhões

2023: R$ 588,8 milhões

2022: R$ 541,9 milhões

2021: R$ 378,1 milhões

2020: R$ 325,2 milhões

2017: R$ 306,7 milhões

2019: R$ 304,2 milhões

2018: R$ 302,5 milhões

2014: R$ 263,2 milhões

2015: R$ 246,5 milhões

2012: R$ 244,7 milhões

2013: R$ 224,6 milhões

