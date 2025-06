A- A+

TECNOLOGIA Quais os aparelhos que já podem instalar o Android 16? Veja lista Esta nova atualização do sistema operacional já está funcionando em alguns telefones do Google; confira as novidades

O Android 16 já está disponível para alguns telefones do mercado que são compatíveis com essa atualização, inicialmente os dispositivos Pixel, da Google. Trata-se de uma nova versão do sistema operacional que melhora a usabilidade, a segurança e traz algumas ferramentas inovadoras para os usuários. Por ser uma versão aprimorada, muitos se perguntam qual é a lista de celulares que já podem instalá-lo.

Nesta primeira fase de implementação, o Android 16 está limitado aos dispositivos Google Pixel. Em particular, os usuários dos modelos que vão do Pixel 6 ao 9a já podem instalar essa atualização em seus celulares.





Os telefones listados são:

Pixel 6, 6 Pro e 6a

Pixel 7, 7 Pro e 7a

Pixel Fold e Tablet

Pixel 8, 8 Pro e 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold e 9a

Está nos planos do gigante tecnológico expandir a compatibilidade para mais dispositivos Android. Marcas como Samsung, Xiaomi e OPPO estão na lista de fabricantes que integrarão essa atualização. Foi anunciado que 70 celulares da Samsung receberão a atualização One UI 8, baseada no Android 16, assim como 66 smartphones da Xiaomi, que serão atualizados para o HyperOS 2.3, a adaptação que a empresa faz do Android 16.

Como atualizar o sistema operacional de um telefone Android

Para atualizar seu dispositivo Pixel para o Android 16, o processo é simples:

Abra os Ajustes no seu dispositivo Pixel.

Vá até o menu Sistema e selecione Atualizações de software.

Toque em Procurar atualizações.

Aceite o download e instale a atualização quando ela for notificada.

Reinicie o dispositivo para concluir o processo.

Quais melhorias o Android 16 traz para os celulares

Dentro das melhorias propostas pelo Android 16, há diversos aspectos.

Em termos de design e experiência de uso, o Android 16 incorporará o Material 3 Expressive, uma evolução que se destaca por oferecer animações mais suaves e orgânicas. Um exemplo disso é a forma como as notificações reagem sutilmente ao serem descartadas, gerando um efeito visual que se reflete de maneira coerente em toda a interface do sistema.

No redesenho, haverá temas dinâmicos de cores, componentes responsivos (que se adaptam ao tamanho da tela) e uma nova tipografia mais personalizada.

Também foram aprimorados os atalhos rápidos e os menus de configuração, para proporcionar uma organização mais clara. As notificações agora são agrupadas automaticamente quando vêm do mesmo aplicativo, o que ajuda a reduzir o ruído visual e sonoro, facilitando o acesso às informações relevantes.

Além disso, o Android 16 permite atualizações em tempo real de alguns aplicativos, sem a necessidade de abri-los constantemente, realizando esse processo diretamente pela área de notificações. Plataformas de transporte e entrega de comida já estão aproveitando esse recurso.

Essa nova atualização também tem foco na segurança, oferecendo ferramentas contra ataques online, aplicativos maliciosos e chamadas fraudulentas. Também enfatiza a detecção de golpes e a proteção dos dados privados dos usuários.

Na câmera, o Android 16 traz melhorias como a detecção automática de cenas no modo noturno e a exposição híbrida, que prometem capturas de imagens mais naturais.

Também foi dada prioridade à acessibilidade, com o novo suporte para aparelhos auditivos com tecnologia LE Audio, que permite um controle melhor do volume e da seleção do microfone, melhorando a comunicação em ambientes ruidosos.

O Android 16 também lança o controle nativo para dispositivos auditivos, oferecendo um acesso mais fácil e uma experiência mais consistente.

