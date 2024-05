A- A+

INTERNACIONAL Quais os países preferidos pelos brasileiros para trabalhar no exterior? Veja lista Portugal encabeça as preferências, e Itália surge entre os mais escolhidos, mostra pesquisa. Busca é maior por profissões relacionadas com sustentabilidade e ciência de da

Portugal é o país preferido para brasileiros que pretendem trabalhar no exterior, de acordo com o estudo “Decodificando o talento Global 2024”, da consultoria Boston Consulting Group (BCG). Entre os dez países preferidos também estão Estados Unidos, Canadá e Austrália.

Itália, que na pandemia nem figurava na lista dos dez mais, passou a fazer sucesso entre os brasileiros e aparece em quinto lugar.

Realizada no ano passado, a pesquisa ouviu 5.539 profissionais brasileiros, a maior parte com idades entre 20 e 45 anos. Do total, 53% eram mulheres, 43% tinham segundo grau de escolaridade e 46% estavam desempregados.

De acordo com Santino Lacanna, sócio e líder da prática de pessoas e organização no BCG, o principal motivo para a busca desses países é a língua, além de uma maior identificação cultural, o que explica a liderança de Portugal.

— A questão da língua, sem dúvida, desempenha um papel significativo, por isso Portugal ficou em primeiro lugar, seguido por países em que o inglês, língua mais falada do mundo, é predominante, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e, pouco depois, Reino Unido. Contudo, não é o único aspecto levado em consideração. Pessoas têm mais vontade a ir para destinos com uma comunidade com a qual se identificam. Por isso, Lisboa é bem atraente para brasileiros — diz Lacanna.

Veja também

Brasil FGTS digital 2024: o que muda para empregador e empregado