Quais os riscos de um vazamento de dados do IBGE? Entenda

O IBGE publicou os números do IPCA-15 de janeiro uma hora antes do previsto, o que é considerado um erro grave por economistas. No entanto, o impacto foi limitado, uma vez que o mercado ainda não estava em operação. Do contrário, de posse desses dados, investidores teriam acesso a informações privilegiadas, em detrimento de outros players.

O erro aconteceu no relógio de um servidor do Sistema de Recuperação Automática (Sidra), do IBGE, onde são publicadas as tabelas com as pesquisas do instituto. A informação circulou porque é possível se inscrever para receber as informações por e-mail quando as tabelas são atualizadas.

O economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores, ressaltou que o mercado brasileiro abre às 09h, o que diminui o impacto do vazamento. Caso contrário, com essas informações em mãos, investidores teriam informações privilegiadas para negociar ações, títulos, moedas e commodities.

A pesquisa mostra que a inflação desacelerou em janeiro, o que poderia, por exemplo, motivar investidores a liquidarem contratos de renda fixa diante da perspectiva de uma redução nas taxas de juros, afirma Michael Viriato, estrategista da Casa do Investidor.

"Se o mercado estivesse aberto, eu poderia vender os contratos de juros, antecipando uma queda nas taxas, enquanto outros poderiam comprar, esperando que os juros se mantivessem no mesmo patamar. Com o mercado fechado, a pessoa só poderia pensar antes, mas não ganhar dinheiro em cima disso. Mesmo assim, o que aconteceu merece atenção."

Imaizumi conclui que a integridade do mercado financeiro depende da igualdade de informações entre todos os participantes, e um erro interno do IBGE pode afetar essa premissa.

Bruno Komura, da Potenza Capital, diz que o vazamento da inflação antes da abertura dos mercados futuros permite com que alguns investidores se posicionem com vantagem em relação a outros:

"Como o mercado futuro abre às 9h, quem viu essa informação vazada teve uma hora para entender aonde o mercado poderia ir e se posicionar. Essa assimetria de informações é algo ruim que não afeta só o Ibovespa, mas também o dólar e os juros futuros."

Ele pondera, no entanto, que se o resultado do IPCA acelerasse, o impacto negativo poderia ter sido pior:

"Acredito que esse resultado não teve tanto problema. Se a inflação viesse pior, as pessoas poderiam vender suas ações antes que elas caíssem. Esse erro não deveria ter acontecido, mas não há o que fazer. Não é motivo para a B3 interromper as negociações."

