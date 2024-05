A- A+

Forbes Quais são as cidades com mais bilionários no mundo? Veja as dez mais bem colocadas do ranking Quase um quarto desses bilionários, com patrimônio combinado de US$ 3 trilhões, vive em somente dez cidades

De acordo com a lista de bilionários de 2024 da revista Forbes, divulgada em abril, há atualmente 2.781 bilionários no mundo todo - juntos, eles têm uma fortuna combinada recorde de US$ $14,2 trilhões. Ainda segundo a revista, quase um quarto desses bilionários, com patrimônio combinado de US$ 3 trilhões, vive em somente dez cidades, que ficam em seis países.

Nova York, nos Estados Unidos, aparece em primeiro no ranking das cidades que têm mais bilionários, com um número estimado de 110 moradores com fortunas de pelo menos 10 dígitos (US$ 1 bilhão). A revista destaca que a cidade americana dominou o ranking nos últimos 11 anos, sendo primeiro lugar em todos esses anos, exceto em 2021, quando Pequim assumiu a liderança brevemente.

Os 110 bilionários que vivem em Nova York têm um patrimônio combinado de US$ 694 bilhões. Na cidade, há 62 bilionários de Wall Street e outros magnatas das finanças e dos investimentos, 14 magnatas do setor imobiliário e uma dúzia de magnatas da moda e do varejo.

Hong Kong, território autônomo da China, e Moscou, na Rússia, empatam no segundo lugar, com 74 bilionários cada. Mumbai, na Índia, ficou em quarto, e Pequim, na China, fecha o top cinco.

Dos 2.781 bilionários, a Forbes não conseguiu determinar as residências principais de 59.

Veja abaixo o ranking das 10 cidades com mais bilionários em 2024.

1. Nova York (Estados Unidos)

Total de bilionários: 110

Comparação com ano passado: +9

Patrimônio líquido total: US$ 694 bilhões

Residente mais rico: Michael Bloomberg (US$106 bilhões)

2. Moscou (Rússia) - Empatado com Hong Kong

Total de bilionários: 74

Comparação com ano passado: +12

Patrimônio líquido total: US$ 378 bilhões

Residente mais rico: Vagit Alekperov (US$ 28,6 bilhões)

2. Hong Kong - Empatado com Moscou

Total de bilionários: 74

Comparação com ano passado: +4

Patrimônio líquido total: US$ 326 bilhões

Residente mais rico: Li Ka-shing (US$ 37,3 bilhões)

4. Mumbai (Índia)

Total de bilionários: 69

Comparação com ano passado: +13

Patrimônio líquido total: US$ 379 bilhões

Residente mais rico: Mukesh Ambani (US$ 116 bilhões)

5. Pequim (China)

Total de bilionários: 63

Comparação com ano passado: Sem alteração

Patrimônio líquido total: US$ 211 bilhões

Residente mais rico: Zhang Yiming (US$ 43,4 bilhões)

6. Londres (Reino Unido)

Total de bilionários: 62

Comparação com ano passado: -1

Patrimônio líquido total: US$ 326 bilhões

Residente mais rico: Len Blavatnik (US$ 32,1 bilhões)

7. Xangai (China)

Total de bilionários: 54

Comparação com ano passado: -11

Patrimônio líquido total: US$ 167 bilhões

Residente mais rico: Colin Huang (US$ 38,9 bilhões)

8. Los Angeles (Estados Unidos)

Total de bilionários: 53

Comparação com ano passado: +19

Patrimônio líquido total: US$ 222 bilhões

Residente mais rico: John Tu (US$ 13,6 bilhões)

9. Cingapura

Total de bilionários: 52

Comparação com ano passado: +6

Patrimônio líquido total: US$ 156 bilhões

Residente mais rico: Eduardo Saverin (US$ 28 bilhões)

10. São Francisco (Estados Unidos)

Total de bilionários: 50

Comparação com ano passado: +13

Patrimônio líquido total: US$ 185 bilhões

Residente mais rico: Dustin Moskovitz (US$ 18,3 bilhões)

