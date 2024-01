A- A+

TURISMO Quais são as empresas aéreas mais pontuais do mundo? Avianca e Azul lideram ranking; confira Empresa colombiana saiu da recuperação judicial com novo modelo de negócios e alcançou pontualidade de 85,73% em 2023

Em 2023, a companhia aérea que menos atrasou voos foi a colombiana Avianca, revela levantamento global feito pela Cirium, empresa de análise de aviação. A pesquisa, que usa dados de mais de 35 milhões de rotas por ano, considera como pontual os voos que chegam dentro de um intervalo de 15 minutos do horário programado.

Segundo o ranking, a Avianca foi pontual em 85,73% de seus 213 mil voos realizados em 2023. Em segundo lugar, aparece a brasileira Azul, com 85,51% de pontualidade em seus 310 mil voos. Das empresas de grande porte, a Delta é a mais pontual, com o índice de 84,72% e mais de 1,6 milhão de voos realizados no ano passado.

O ranking da Cirium é realizado há 15 anos e é considerado referência no setor. Para compensar as diferentes dimensões e modelos operacionais das companhias aéreas, a Cirium considera a capacidade de transporte de passageiros e o número de regiões atendidas pela companhia aérea.

Para se qualificar para a categoria global, uma companhia aérea deve atender a três ou mais regiões internacionais diariamente. Todos os dados são processados com a ajuda de um conselho consultivo composto por especialistas da indústria da aviação.

Um voo pontual é definido como um voo que chega dentro de 15 minutos da chegada programada ao portão.

A Avianca deu um salto na edição deste ano do ranking saiu da sexta posição em 2022 para o primeiro lugar agora.

- É uma companhia aérea que passou por uma transformação significativa; adotou nova marca e um novo modelo de negócios - disse Mike Malik, diretor de marketing da Cirium, em uma coletiva de imprensa, citando a recuperação da Avianca após um pedido de recuperação judicial em 2020 no auge da pandemia de Covid-19.

A empresa saiu da recuperação judicial em 2021, reduzindo suas dívidas e se reposicionando como uma empresa aérea de baixo custo e rotas ponto a ponto.

Logo atrás da Avianca estava a Azul Linhas Aéreas Brasileiras e, em seguida, a Qatar Airways, com 85,11%.

No entanto, mesmo as melhores companhias aéreas não são tão pontuais nos dias de hoje quanto costumavam ser. A marca da Avianca 85,73% de pontualidade "cerca de 2 pontos percentuais menor do que costumava ser", disse Malik. A mais alta em 2022 foi de 88,9%; em 2019, foi de 86,7%.

Veja abaixo o ranking das companhias aéreas mais pontuais:

Em escala global

Avianca: 85,73% Azul: 85,51% Qatar Airways: 85,11% Delta Air Lines: 84,72% Iberia: 84,38%

Na América Latina

Copa Airlines: 89,46% Avianca: 85,73% Azul: 85,51% Latam: 84% Caribbean Airlines: 81,73%

Na América do Norte

Delta Air Lines: 84,72% Alaska Airlines: 82,25% American Airlines: 80,61% United Airlines: 80,04% Southwest Airlines: 76,26%

Na Europa

Iberia Express: 84,58% Iberia: 84,38% Austrian Airlines: 82,99% LOT Polish Airlines: 82,83 Norwegian Air Shuttle: 82,75%

Na Ásia-Pacífico

All Nippon Airways: 82,75% Japan Airlines: 82,58% Thai AirAsia: 82,52% IndiGo: 82,12% Air New Zealand: 79,68%

No Oriente Médio e na África

Oman Air: 92,53% Safair: 92,36% Royal Air Jordanian: 87,51% Qatar Airways: 85,11% Etihab Airways: 82,90%

