FERIADOS Quais são os feriados do segundo semestre? Confira lista e se programe Apenas um feriadão está marcado no calendário para quem estuda ou trabalha no Recife

A poucas horas para findar a metade do ano, quem deseja se preparar para pausas no trabalho, na faculdade ou na escola precisa ficar atento ao que o calendário de feriados do segundo semestre tem para oferecer.

Para quem sonha com feriados prolongados para fazer uma viagem rápida, ter um descanso no sofá ou aproveitar uma praia, os próximos meses de 2025 não reservam notícias boas.

É que muitos dos feriados vão cair no meio de semana ou até mesmo em sábados ou domingos.

Para quem trabalha ou estuda no Recife, o semestre começa com um feriado marcado para julho: dia 16, uma quarta-feira, é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana.

Em agosto, nada de feriado. E, na sequência, haverá três feriados em domingos: Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro).

Depois, outro feriado em fim de semana: a Proclamação da República, 15 de novembro, será em um sábado.

O mês de novembro ainda tem um terceiro feriado nacional: o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20, uma quinta-feira.

Em dezembro, um feriadão para o recifense: 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva da capital pernambucana, será numa segunda-feira, o que possibilita a emenda com o fim de semana.

O ano se encerra com o Natal, 25 de dezembro, caindo numa quinta-feira — e a véspera, por consequência, numa quarta-feira. A véspera de Ano-Novo, 31 de dezembro, será numa quarta-feira.



Confira lista de feriados do segundo semestre

Julho

16 de julho (quarta-feira): Nossa Senhora do Carmo *feriado municipal no Recife

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

Novembro

2 de novembro (domingo): Finados

15 de novembro (sábado): Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

Dezembro

8 de dezembro (segunda-feira): Nossa Senhora da Conceição *feriado municipal no Recife

24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal *ponto facultativo após 14h

25 de dezembro (quinta-feira): Natal

31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano-Novo *ponto facultativo após 14h

