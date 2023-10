A- A+

Aposentadoria Quais são os melhores países do mundo para se aposentar? Brasil aparece mal no ranking Argentina ocupa a pior colocação entre 47 locais pesquisados por consultoria global. Holanda lidera a lista

A Holanda recuperou seu título de melhor sistema de aposentadoria do mundo, de acordo com um índice global anual, elaborado pela consultoria Mercer e pelo CFA Institute. Entre os 47 países pesquisados, o Brasil aparece na 33ª posição, à frente do Peru (34º) e da China (35º).

A Islândia, que estava em primeiro lugar no ano passado, ficou na segunda posição do ranking, e a Dinamarca, em terceiro lugar. O Índice Global de Aposentadorias pontua os sistemas previdenciários com base em suas características, como sustentabilidade e adequação ao perfil sócio econômico do país.

A Argentina, onde pensões se desvalorizam com a inflação galopante, foi o país com a classificação mais baixa entre os 47 pesquisados, enquanto os Estados Unidos ficaram em 22º lugar - duas posições abaixo do ano passado. A Austrália ficou em 5º lugar, o Reino Unido em 10º e o Japão em 30º.

A consultoria destaca que os sistemas previdenciários da maioria dos países estão sob estresse devido ao envelhecimento da população, ao aumento da dívida pública e à alta inflação, além de enfrentarem desafios como a inclusão de trabalhadores da economia informal.

Veja o ranking:

Holanda

Islândia

Dinamarca

Israel

Austrália

Finlândia

Cingapura

Noruega

Suécia

Reino Unido

Suíça

Canadá

Irlanda

Chile

Uruguai

Bélgica

Nova Zelândia

Portugal

Alemanha

Cazaquistão

Hong Kong

Estados Unidos

Emirados Árabes Unidos

Colômbia

França

Espanha

Croácia

Arábia Saudita

Polônia

Japão

Itália

Malásia

Brasil

Peru

China

México

Botsuana

África do Sul

Taiwan

Áustria

Indonésia

Coreia

Tailândia

Turquia

Índia

Filipinas

Argentina

Cenário desafiador

Sócio sênior da Mercer e autor do relatório sobre o índice de aposentadorias, David Knox avalia que "os cidadãos terão que cuidar de si mesmos na aposentadoria":

- Não poderemos mais apenas confiar nos sistemas de seguridade social ou nas aposentadorias pagas pelos governos.

Margaret Franklin, presidente e CEO do CFA Institute, destaca que a idade média das populações está subindo, principalmente nos países mais desenvolvidos:

-- A inflação e o aumento das taxas de juro criaram uma nova dinâmica de mercado que coloca desafios significativos aos planos de aposentadorias. Vemos também uma fratura contínua no que se refere à globalização. Estes são apenas alguns dos desafios cada vez mais complexos que os fundos de pensões enfrentam e que têm um impacto significativo nos aposentados.

Margaret ressaltou que todos os anos, este índice serve como um lembrete crítico de que há um longo caminho a percorrer em muitas jurisdições para que os planos de aposentadorias funcionem da melhor forma e para a segurança financeira a longo prazo dos beneficiários.

O crescente impacto da IA

Além de identificar os principais sistemas de pensões do mundo, o relatório examina o potencial da inteligência artificial (IA) para melhorar os sistemas de aposentadorias e seguridade social e proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida na reforma.

- A expansão contínua da IA nas operações e decisões dos gestores de investimentos poderia levar a processos de tomada de decisão mais eficientes e mais bem informadas, o que poderia potencialmente levar a maiores retornos reais de investimento para os membros dos planos de pensões - comentou David Knox o sócio sênior da Mercer e e principal autor do relatório. O relatório, no entanto, deixa claro que a IA não está isenta de riscos.

