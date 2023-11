A- A+

ECONOMIA Qual data terá as melhores promoções: 11.11 ou Black Friday? Veja onde fazer boas compras Empresas asiáticas, como Shein e Aliexpress, privilegiam o 11 de novembro e prometem cupons com desconto. Especialista em varejo dão dicas para saber quando e como aproveitar as ofertas

Duas datas vão movimentar o comércio eletrônico agora em novembro. Neste sábado, acontece o 11.11, campanha de promoções quando se comemora o dia do solteiro chinês, que foi importada para o Brasil desde 2017. Já na última sexta-feira do mês, dia 24, será a vez da Black Friday remarcar os preços de produtos de diferentes setores, como ocorre desde 2010 por aqui.

Sendo assim, o consumidor pode então se perguntar: qual data escolher para fazer compras? Onde buscar ofertas? Confira as respostas para essas perguntas abaixo.

Nas empresas de origem asiática, como Shopee e AliExpress, o 11.11 é prioridade. E, segundo o especialista em varejo Ulysses Reis, as empresas devem investir neste ano em trazer boas promoções para o Brasil.

A Black Friday, por sua vez, tem uma aderência maior no comércio em geral, mas enfrenta dificuldades de logística neste ano. Por isso, a dica é tentar aproveitar o dia do solteiro chinês para garantir descontos, principalmente de produtos de marcas chinesas ou fabricados por lá, e depois buscar o que faltar na campanha do fim de novembro.

Entenda a avaliação

O 11.11 acontece quase somente em empresas de origem asiática, como Shein, Shopee e AliExpress. Embora o faturamento com as compras nessa data supere o da Black Friday mundialmente, a campanha do dia do solteiro chinês ainda é menos popular no Brasil.

De 2017 a 2020, o 11.11 cresceu no país. No último ano de crescimento da campanha, a AliExpress, que integra o grupo Alibaba, reservava três voos fretados semanais com destino ao Brasil para reduzir o tempo de entrega dos produtos, de olho neste mercado consumidor. Mas os investimentos recuaram nos anos seguintes.

— Em 2021 e 2022, os chineses não se esforçaram muito para vender para o Brasil, pois estavam com falta de produtos. E perderam o espaço que conquistaram em 2020 -- afirma Ulysses Reis, coordenador do MBA de Gestão de Varejo da Fundação Getulio Vargas (FGV).



A falta de produtos ocorreu por conta da pandemia e uma sucessão de crises na China. Faltaram energia de petróleo e derivados para produtos de aço. Faltaram chips e semicondutores, destinados principalmente à indústria do home office, alavancada pelo isolamento social imposto ao mundo do trabalho na época. Mas agora o cenário mudou.

— Neste ano, as asiáticas vão brigar para valer pelo mercado, já que estão com produto e têm capacidade. Só AliExpress tem dois bilhões de produtos diferenciados para vender nesta época. Pode ser que a data surpreenda muito. Então, acho interessante para o consumidor tentar acessar o dia do solteiro, que está batendo à porta. E depois ver se a Black Friday vai valer a pena — diz Reis.

O professor alerta ainda que as empresas asiáticas costumam abrir filas de espera para suas promoções e liberar os melhores descontos na primeira hora de vendas do dia 11. Por isso, já é possível começar a garantir boas ofertas. Devem ocorrer remarcações de preços de celulares, notebooks, tablets e drones, principalmente de marcas chinesas, e outros produtos.

Para a Black Friday, por outro lado, Ulysses Reis não tem boas perspectivas:

— Quase todo eletrodoméstico e eletrônico tem que passar na montagem final por Manaus para obter os descontos de imposto. E Manaus está com um problema muito sério de logística, já que o Rio Negro e os afluentes estão secos. O que levava até cinco dias para ser transportado aos grandes centros por transporte fluvial está demorando 25 dias atualmente. E como avião é caro e as estradas são ruins, não há outras boas opções de transporte — explica.

O que prometem as asiáticas

Para as asiáticas, como AliExpress e Shopee, levar a frente o 11.11 continua sendo prioridade, embora elas também tenham aderido à Black Friday. Briza Bueno, diretora de Marketing de AliExpress, conta que o esquenta até o dia do solteiro chinês é o melhor período do ano, além do próprio 11.11, para comprar na loja on-line. Até o dia 10, todos os dias, às 11h11, há ofertas selecionadas a R$ 11,11 com estoque limitado na categoria "Brasil".

— Muitas ofertas acabam durante o 11.11 e não voltam para a Black Friday, então esse é o momento ideal para fazer as compras — avisa Briza Bueno: — Desde 2009, quando foi criado pelo Grupo Alibaba, o 11.11 é a principal data de compras do mundo, chegando a ser quase dez vezes maior do que a Black Friday nos Estados Unidos. Para nossa operação aqui no Brasil, não é diferente. Todos os anos, fazemos o 11.11. É a época do ano com as melhores ofertas e preços em nossa plataforma.

Neste ano, serão R$ 13 milhões em descontos no marketplace. Além disso, a AliExpress vai ter itens selecionados com frete grátis e entrega em até dez dias, para agradar aos consumidores.

O prazo e o custo de entrega, aliás, costumam ser pontos de preocupação e que podem inverter a resposta do que e quando vale a pena comprar entre as campanhas de 11.11 e Black Friday.

Apesar da origem asiática, Shopee pontua que é um aplicativo de compras local com dois escritórios na cidade de São Paulo e três milhões de vendedores brasileiros. Mais de 90% das vendas feitas pelo app, aliás, são de vendedores brasileiros — ou seja, as políticas de frete são similares às de outras lojas brasileiras.

A Shopee também foca descontos no 11.11: serão R$ 10 milhões de abatimentos ofertados por meio de cupons. A Black Friday complementa a campanha, com R$ 8 milhões fornecidos em cupons. Ambas as datas terão vouchers adicionais de frete grátis para compras acima de R$ 10.

— A 11.11 conta com alguns diferenciais, como produtos com até 70% e a Maratona de Lives Especial, em que ocorrerão mais de 300 transmissões ao vivo de vendedores da plataforma. Isso permitirá que os usuários explorem os produtos e aproveitem as promoções exclusivas. Além disso, no perfil oficial da Shopee, vai acontecer uma Shopee Live de 12 horas ininterruptas, com as melhores ofertas do dia em todas as categorias — conta Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee.

O e-commerce de fast-fashion Shein é a única das grandes e populares empresas asiáticas mirando o Brasil que garante trabalhar da mesma forma no 11.11 e na Black Friday. O período de promoções começará no dia do solteiro chinês e seguirá até o dia 24, com R$ 22 milhões em cupons e descontos oferecidos de forma progressiva.

— Teremos descontos progressivos que vão chegar a até 90% de desconto nos dias 24 e 25 de novembro. Além disso, a Shein também oferecerá 72 horas de frete grátis em 11.11 e 48 horas de frete grátis na virada do dia 22 para o dia 23 até as 00h do dia 24 de novembro — revela Raquel Arruda, diretora de Marketing da Shein.

