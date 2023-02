A- A+

FGV Social Qual é a capital mais rica do país? O Recife está em que posição? Veja a lista divulgada pela FGV São Paulo perde posições e fica em quarto lugar, mostra estudo da FGV Social

Com renda de R$ 4.215 por habitante, Florianópolis é a capital brasileira mais rica do país desde 2019. É o que aponta o estudo da FGV Social sobre os dados de rendimentos declarados no Imposto de Renda divididos pelo total da população. O Recife ocupa o 11º lugar.

A pesquisa mostrou onde a renda média da população é mais alta e mais baixa.

Ranking das capitais do país

Florianópolis, SC (R$ 4.215)

Porto Alegre, RS (R$ 3.775)

Vitória, ES (R$ 3736);

São Paulo, SP (R$ 3.542)

Curitiba, PR (R$ 3.427)

Brasília, DF (R$ 3.148)

Belo Horizonte, MG (R$ 2.952)

Rio de Janeiro, RJ (R$ 2.947)

Cuiabá, MT (R$ 2.428)

Goiânia, GO (R$ 2.279)

Recife, PE (R$ 2.129)

Campo Grande, MS (R$ 1.996)

Palmas, TO (R$ 1.921)

Aracaju, SE (R$ 1.864)

João Pessoa, PB (R$ 1.672)

Natal, RN (R$ 1.563)

Salvador, BA (R$ 1.503)

São Luís, MA (R$ 1.393)

Teresina, PI (R$ 1.380)

Fortaleza, CE (R$ 1.374)

Belém, PA (R$ 1.337)

Maceió, AL (R$ 1.268)

Porto Velho, RO (R$ 1.252)

Boa Vista, RR (R$ 1.101)

Rio Branco, AC (R$ 1.064)

Manaus, AM (R$ 1.012)

Macapá, AP (R$ 980)

São Paulo, que ocupava a segunda posição em 2019, cai para quarta em 2020 e foi ultrapassada por Porto Alegre, que passa a ser a segunda mais rica e Vitória a terceira.

