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BLACK FRIDAY Qual é a melhor hora para comprar na Black Friday? Veja horários que mais concentram ofertas on-line Levantamento histórico do Promobit aponta que a virada de quinta para sexta concentra o maior volume de ofertas; manhã de quinta e tarde de sexta também são opções

A Black Friday acontece oficialmente nesta sexta-feira, mas quem pretende aproveitar as promoções deve ficar atento desde a noite anterior.

Um levantamento histórico do Promobit aponta que o melhor horário para as compras neste ano deverá ser entre as 21h desta quinta-feira e a 1h de sexta.

Nesse intervalo, que costuma concentrar o maior volume de ofertas, os descontos médios chegam a 38,1%. Já a tarde de sexta-feira, entre 14h e 18h, registra as maiores reduções de preço, com média de 38,7% de descontos.

Melhores horários para as compras

Véspera da Black Friday: No ano passado, o grande pico individual de ofertas aconteceu às 11h de quinta-feira;



No ano passado, o grande pico individual de ofertas aconteceu às 11h de quinta-feira; Virada: Levantamento dos últimos dois anos mostra que a maior parte das ofertas se concentra entre 21h de quinta-feira e 1h de sexta-feira;



Levantamento dos últimos dois anos mostra que a maior parte das ofertas se concentra entre 21h de quinta-feira e 1h de sexta-feira; Black Friday: Na data oficial dos descontos, as maiores reduções de preço acontecem entre 14h e 18h;



Na data oficial dos descontos, as maiores reduções de preço acontecem entre 14h e 18h; Cyber Monday: A data reservada para os descontos em produtos eletrônicos apresenta pico de ofertas entre 15h e 17h.

Como os descontos se comportaram nos últimos anos?

O estudo analisou os dados das três últimas edições da Black Friday e identificou que a virada de quinta para sexta é uma das janelas mais movimentadas para quem procura promoções. Em 2025, por exemplo, foram registradas 901 ofertas entre 22h de quinta-feira e 1h de sexta.

O horário individual com maior número de promoções no ano passado aconteceu, porém, na véspera da Black Friday: 271 ofertas foram registradas às 11h da manhã da quinta-feira anterior ao dia de grandes descontos.

A análise da Promobit, no entanto, mostra que a tarde de sexta-feira concentra os maiores descontos. Entre 14h e 18h, a média de redução de preços foi de 38,7% nos três anos avaliados. A ressalva é que os horários com maiores descontos nem sempre são aqueles com mais promoções disponíveis.

A Neotrust, plataforma de inteligência de mercado do Grupo Confi, ilustra em números a importância que a noite de quinta-feira, anterior à Black Friday, ganhou para o comércio eletrônico. No ano passado, o faturamento do e-commerce chegou a R$ 2,5 bilhões na véspera, quase o dobro do registrado em uma quinta-feira comum. O pico de vendas ocorreu às 21h, quando foram movimentados R$ 160 milhões em apenas uma hora.

Ainda falando da Black Friday passada, o faturamento do comércio eletrônico alcançou R$ 5,2 bilhões na sexta-feira, segundo a Neotrust. As vendas começaram a crescer a partir das 8h e atingiram o pico às 11h, com R$ 304 milhões movimentados em uma hora. O ritmo permaneceu elevado até as 22h, com faturamento de R$ 270 milhões a R$ 300 milhões por hora.

Apesar do desejo de consumo, a Promobit alerta para descontos enganosos. A recomendação é acompanhar os preços antes da data e observar o histórico de cada produto. Segundo a empresa, por exemplo, uma redução anunciada de 40% pode não representar uma economia real caso o preço de referência tenha sido elevado artificialmente.

Cyber Monda

A Cyber Monday, realizada na segunda-feira seguinte à Black Friday, também concentra boas oportunidades, especialmente em produtos de tecnologia, como eletrônicos e itens de informática. Segundo o Promobit, o dia registra, em média, 37% mais ofertas do que o sábado e 47% mais do que o domingo.

Os horários com maior volume de promoções são entre 15h e 17h. Já o maior desconto médio da segunda-feira, considerando os horários com pelo menos 60 ofertas, foi registrado às 20h.

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