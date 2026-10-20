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Economia "Qual é a sua?": evento no Porto Digital debate carreira para jovens de famílias empresárias Iniciativa da CFEG-Recife ocorre nesta quarta-feira (21) e reúne executivos para discutir escolhas profissionais e legado familiar

O Porto Digital, no Bairro do Recife, recebe nesta quarta-feira (21) o encontro "Qual é a sua?", das 17h às 19h30, na Arena do NERD. A atividade é direcionada a jovens entre 18 e 25 anos oriundos de famílias empresárias para debater os caminhos da sucessão, a construção da identidade profissional e as escolhas de carreira diante de legados familiares. Realizada pela Cambridge Family Enterprise Group Regional Recife (CFEG-Recife) em parceria com a Åpen Capital, as inscrições são gratuitas e estão disponíveis através do forms.

O debate reunirá convidados com trajetórias consolidadas no setor corporativo. Entre os nomes confirmados está o CFO da Rota Pichilau, Arlindo Lins, que abordará a articulação entre a vivência na empresa familiar, a formação acadêmica e as experiências acumuladas fora do grupo de origem.

Outro participante é o gerente sênior da Deloitte, Adauto Nunes, membro da família acionista do Grupo Tupan. Ele apresentará sua experiência de 13 anos atuando na área de consultoria externa, ressaltando o processo de busca por autonomia no mercado antes de avaliar o retorno ao ambiente empresarial da família.

O encontro busca fomentar uma troca direta de experiências reais sobre os desafios e as responsabilidades na gestão do próprio futuro profissional, sem a utilização de fórmulas prontas.

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