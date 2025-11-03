A- A+

ECONOMIA Qual é a vida útil dos carros elétricos? Saiba o que dizem especialistas Fabricantes estão melhorando longevidade dos modelos a cada ano

Uma das principais dúvidas de quem pensa em comprar um carro elétrico é quanto tempo ele vai durar. Graças aos avanços tecnológicos na indústria automotiva, essa pergunta já pode ser respondida. Especialistas sugerem que as inovações em baterias e sistemas de gerenciamento de energia conseguiram igualar e até mesmo superar a vida útil desses tipos de veículos em comparação com alguns veículos com motor de combustão interna.

Quão confiáveis são os carros elétricos?

Os carros elétricos são tão confiáveis e duráveis quanto os com motor a gasolina ou diesel. Um estudo realizado pela Universidade de Birmingham — uma instituição de ensino no Reino Unido — entre 2005 e 2022, cujo objetivo era analisar a longevidade dos veículos, revelou que os primeiros carros elétricos lançados no mercado eram menos confiáveis do que os veículos a motor convencionais.

No entanto, os rápidos avanços tecnológicos obrigaram os pesquisadores a atualizarem suas descobertas, de modo que repetiram o estudo e obtiveram resultados diferentes. Durante a segunda edição, os especialistas descobriram que os novos carros elétricos aumentaram seus níveis de confiabilidade, mas em quanto?





Os carros com motores elétricos demonstraram ter uma probabilidade de falha (taxa de risco) 12% menor a cada ano subsequente de produção, em comparação com os que utilizam motores a gasolina e diesel, que atingiram 6,7%.

Quantos anos duram os carros elétricos?

No mesmo relatório de resultados, os pesquisadores observaram que os carros elétricos têm uma vida útil aproximada de 18,4 anos e podem percorrer até 124 mil milhas (aproximadamente 200 mil quilômetros).

Mas é importante mencionar que seu tempo de uso depende muito da bateria. Um estudo da Universidade de Birmingham descobriu que as baterias elétricas novas degradam-se apenas 1,8% ao ano.

Em 2019, a Geotab, empresa especializada em tecnologia de telemática e gestão de frotas, realizou um estudo sobre a longevidade desse componente, revelando uma taxa de degradação de 2,3% ao ano. Essa diminuição na taxa de degradação da bateria demonstra que os fabricantes estão melhorando a vida útil dos carros elétricos a cada ano.

Veja também