CONEXÃO Qual é o melhor lugar para colocar o roteador do wi-fi na casa? Há lugares estratégicos para melhorar a conectividade com a internet; veja o que deve ser levado em conta ao instalar o aparelho

A conectividade com a internet em casa é essencial para a maioria das pessoas. É necessária não apenas para o trabalho, mas também para assistir a filmes, ouvir música, falar com outras pessoas, entre muitas outras atividades do dia a dia.

No entanto, a conectividade ruim prejudica ou até mesmo impossibilita esse acesso. Por isso, ao escolher o local para instalar o roteador wi-fi, aparelho que transmite o sinal pela casa, é essencial prestar atenção em algumas dicas.

Quais são os melhores locais para colocar o wi-fi em casa?

Os usuários que desejam ter boa conectividade em suas casas devem levar em conta essas dicas ao definir o local do roteador:

Esses dispositivos devem estar visíveis e nunca devem ser colocados dentro de armários. Elementos metálicos e de vidro, por exemplo, são materiais que podem interferir na conexão.

Evite colocá-los ao ar livre, pois a água das árvores ou o sol podem ter um efeito negativo na conexão. Se quiser se conectar em um jardim, é melhor usar um repetidor, que amplia o sinal de um roteador wi-fi.

Janelas e paredes podem dificultar que o sinal chegue aos dispositivos, portanto, é melhor instalar longe deles. Além disso, tijolos e pedras, espelhos e até mesmo alguns eletrodomésticos também prejudicam a qualidade do sinal.

O roteador deve estar localizado no centro da casa, se esse for o local onde a maioria dos dispositivos que precisam de Internet será conectada.

Como os roteadores expandem o sinal de wi-fi para baixo, ele também deve ser colocado preferencialmente em uma posição alta.

A regra dos 30 centímetros

Um relatório da Sky Broadband, uma das duas principais empresas que oferecem esse serviço no Reino Unido, descobriu que nove em cada dez problemas de sinal de wi-fi estão relacionados ao local onde o roteador é colocado na residência. O número foi publicado no jornal britânico The Sun em julho do ano passado, e foi a partir dele que surgiu a regra dos 30 centímetros.

— Para obter o melhor desempenho do sinal wi-fi, o roteador deve ser colocado a pelo menos 30 centímetros de distância de outros dispositivos eletrônicos, como alto-falantes, computadores e televisores — disse Aman Bhatti, especialista em conectividade e um dos diretores da Sky Broadband, ao The Sun.

Para garantir que o sinal seja distribuído da forma mais uniforme possível na casa, o especialista da empresa britânica explicou o motivo dessa regra:

— Quando você tem um dispositivo eletrônico conectado próximo ao roteador, ele monopoliza a intensidade do sinal. Ao monopolizar o sinal, ele fará com que seja distribuído de forma menos uniforme e pior, o que acabará afetando a velocidade dos outros dispositivos.

Existem até dispositivos, como as smart TVs, que precisam ser colocados a pelo menos um metro e meio de distância do roteador.

