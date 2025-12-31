Qual é o valor da Mega da Virada 2025? Veja quanto vai pagar o prêmio da Caixa

A- A+

O prêmio estimado da Mega da Virada 2025, concurso 2955, é de R$ 1 bilhão, o maior valor da história da Caixa Econômica Federal. Como o prêmio não acumula, caso ninguém acerte a sena, o bilhão será dividido entre os ganhadores da quina (cinco acertos) e, se necessário, entre as faixas seguintes. A aposta mínima do sorteio custa R$ 6 e pode ser feita até às 20h (

Qual é o valor da Mega da Virada 2025?

O prêmio estimado da Mega da Virada 2025, concurso 2955, é de R$ 1 bilhão, o maior valor da história das loterias no Brasil.

Qual é o número mais sorteado da Mega da Virada?

O número que mais saiu na história da Mega da Virada é o 10, sorteado em cinco das 16 edições realizadas até agora. Veja quantas vezes cada dezena apareceu no concurso especial de fim de ano:

10 (5 vezes)

05 e 33 (4 vezes)

03, 17, 20, 34, 36, 41, 56 e 58 (3 vezes)

01, 02, 04, 11, 12, 18, 22, 24, 29, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 50, 51, 53 e 57 (2 vezes)

06, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 55 e 59 (1 vez)

Quais números nunca foram sorteados na Mega da Virada?

Em 16 edições da Mega da Virada, desde a primeira, em 2009, dez números entre os 60 possíveis nunca foram sorteados.

Os números que nunca saíram na Mega da Virada são:

07, 08, 09, 13, 26, 28, 39, 44, 54 e 60

Na edição do ano passado, o número 19 foi sorteado pela primeira vez no concurso especial. Já em 2023, duas dezenas estrearam na Mega da Virada: 21 e 48.

Veja os últimos resultados da Mega da Virada:

Mega da Virada 2024: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57

Mega da Virada 2023: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56

Mega da Virada 2022: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59

Mega da Virada 2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

Mega da Virada 2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Mega da Virada 2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

Mega da Virada 2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

Mega da Virada 2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37

Mega da Virada 2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

Mega da Virada 2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

Mega da Virada 2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56

Mega da Virada 2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

Mega da Virada 2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

Mega da Virada 2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55

Mega da Virada 2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50

Mega da Virada 2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58

Desde a criação do concurso especial, a Mega da Virada já premiou 129 apostas que acertaram as seis dezenas. Em todas as edições houve mais de um ganhador. O recorde de apostas vencedoras foi registrado em 2018, quando 52 bilhetes dividiram o prêmio. Em 2017, outras 17 apostas acertaram as seis dezenas.

Como apostar na Mega da Virada 2025

Os jogos podem ser feitos pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo site oficial das Loterias Caixa, nas casas lotéricas de todo o país ou, no caso de clientes do banco, pelo internet banking.

O apostador pode marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante ou optar pela Surpresinha, quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

Também é possível participar por meio de bolões. O próprio volante permite formar um grupo, e as lotéricas oferecem cotas de bolões organizados, com a possibilidade de cobrança de uma taxa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Passo a passo de como apostar na Mega da Virada 2025 online

Passo 1. Para apostar pelo site da Caixa, é preciso fazer um login no site, após preencher um cadastro com dados pessoais.

Passo 2. Em seguida, o apostador seleciona o produto "Mega da Virada" e preenche o volante virtual (também há a possibilidade do preenchimento aleatório pelo próprio sistema e da compra de cotas em bolões) com a quantidade de números desejada. Na mesma página, também é possível selecionar a modalidade Surpresinha, na qual os números são escolhidos aleatóriamente e só são revelados após o pagamento.

Passo 3. Após selecionar o produto desejado, é preciso ir até a área de "Carrinho", localizada no canto superior direito do site, para conferir a aposta reservada.

Passo 4. Por fim, basta finalizar o pagamento, que pode ser feito com cartão de crédito ou Pix.

Quanto custa apostar na Mega da Virada?

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e é a opção mais acessível. À medida que o apostador escolhe mais números, o valor da aposta aumenta consideravelmente. Um jogo com 20 dezenas, por exemplo, custa R$ 232.560.

Quais são as chances de ganhar na Mega da Virada?

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Com a aposta mínima, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Já com 20 números, a chance sobe para uma em 1.292.

A Mega da Virada acumula?

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é distribuído para os acertadores da faixa seguinte, e assim sucessivamente, garantindo que todo o valor seja pago.

O montante do prêmio é formado principalmente pela arrecadação das apostas do próprio concurso, além de valores acumulados ao longo do ano em outros sorteios da Caixa.

Como acompanhar resultado da Mega da Virada 2025 ao vivo

O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado às 22h de hoje, 31 de dezembro, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.

Onde conferir o resultado da Mega da Virada 2025?

Após o concurso, os números sorteados e o rateio do prêmio ficam disponíveis no site da instituição.

Como resgatar o prêmio da Mega da Virada?

Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa. Valores a partir de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apresentação do ganhador.

É necessário apresentar o bilhete premiado ou comprovante da aposta, além de documento com foto e CPF. A Caixa recomenda que o vencedor identifique o bilhete no verso antes de sair de casa. O prazo para resgate é de 90 dias; após esse período, o valor é repassado ao Fies.

A expectativa de R$ 1 bilhão supera todos os concursos anteriores. Até hoje, o maior prêmio foi o de 2024, que pagou R$ 635,4 milhões. Desde então, a Mega da Virada vem quebrando recordes sucessivos, consolidando-se como o sorteio mais aguardado do calendário das loterias brasileiras.

