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sorteio Qual é o valor do prêmio da Lotofácil da Independência 2026? Algumas apostas podem ser feitas até o dia do concurso especial da Caixa Econômica Federal; saiba mais

A Lotofácil da Independência 2026 terá seu sorteio realizado na terça-feira, dia 15 de setembro pela Caixa Econômica Federal. O concurso será realizado a partir das 11h, com transmissão ao vivo por seus canais oficiais no YouTube e no Facebook.

As apostas feitas para a Lotofácil são exclusivas para o concurso especial Lotofácil da Independência 2026 desde a noite do dia 3 de setembro.

Qual é o valor do prêmio da Lotofácil da Independência 2026?

O concurso especial 3.780 tem prêmio estimado de R$ 300 milhões.

O prêmio principal da Lotofácil da Independência pode acumular?

O prêmio principal do concurso especial não acumula, conforme as regras da modalidade. Caso não haja apostas com 15 acertos, o valor destinado a essa faixa é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.

Até quando posso apostar na Lotofácil da Independência 2026?

As apostas podem ser registradas nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA, utilizando o volante específico deste concurso especial.

As apostas simples da Lotofácil da Independência podem ser feitas até as 20h desta segunda-feira (14) nas lotéricas de todo o país, utilizando o volante específico do concurso.

Também é possível apostar pelo portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android. Para os bolões, as apostas poderão ser realizadas até as 10h de terça-feira (15), dia do sorteio.

Quantas dezenas tenho que acertar para ganhar na Lotofácil?

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.

O prêmio principal é daqueles que acertarem 15 dezenas. Caso ninguém consiga, o valor é dividido por quem acertou 14, e assim por diante, segundo critérios da Caixa.

Quanto custa apostar na Lotofácil da Independência 2026?

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50. Há ainda a modalidade de bolão, que tem como valor mínimo R$ 14,00, e cada cota deve ter valor mínimo de R$ 4,50.

Bolão Lotofácil da Independência 2026

Os apostadores da Lotofácil da Independência 2026 também podem participar de bolões. Para isso, é necessário registrar a aposta em grupo e definir a quantidade de cotas no momento do jogo.

Cada participante recebe um comprovante individual referente à sua cota.

Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve ter valor mínimo de R$ 4,50. Também podem ser adquiridas cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesses casos, poderá ser cobrada tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, a critério da lotérica.

Qual foi o prêmio da Lotofácil da Independência do ano passado?

Em 2026 é realizada a 15ª edição do concurso especial da Lotofácil. Em 2025, 54 apostas dividiram o prêmio principal que superou R$ 231,8 milhões, levando R$ 4.293.824,84 cada uma.

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