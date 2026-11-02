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DESASTRE Qual era o modelo do avião que caiu na Flórida? Conheça aeronave avaliada em R$ 10,6 milhões Jato executivo fabricado pela canadense Bombardier pode transportar até oito passageiros e é utilizado em viagens particulares

O avião que caiu no condado de Palm Beach, no sul da Flórida, neste domingo (1), matando nove pessoas, era um Bombardier Learjet 60, modelo de jato executivo de médio porte avaliado em aproximadamente US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,6 milhões).

Fabricada pela empresa canadense Bombardier, a aeronave foi projetada para viagens particulares e tem capacidade para transportar confortavelmente de seis a oito passageiros, além dos pilotos. O modelo conta com dois motores e foi desenvolvido para percorrer distâncias médias, sendo utilizado principalmente em deslocamentos executivos.

Veja o momento da queda:

Quando o Learjet 60 foi lançado?

O primeiro voo do modelo ocorreu em 10 de outubro de 1990, e a certificação para operação nos Estados Unidos foi concedida em janeiro de 1993. A aeronave é uma evolução do Learjet 55, com cabine mais comprida e motores mais potentes. Ao todo, 318 unidades do Learjet 60 foram fabricadas até o encerramento da produção, em 2007.

Segundo o FlightMarket, os preços de unidades usadas do modelo e de suas versões posteriores, Learjet 60SE e 60XR, variam de US$ 1,2 milhão a US$ 4,3 milhões (aproximadamente R$ 6 milhões a R$ 22 milhões). O valor depende de fatores como ano de fabricação, horas acumuladas de voo e estado de conservação.

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