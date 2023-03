Qual o melhor horário para negociar no forex?

A- A+

Qualquer pessoa com interesse em investimentos e finanças, muito provavelmente já ouviu falar ou leu alguma coisa sobre o forex. Afinal, trata-se de uma categoria de investimento que movimenta trilhões de dólares diariamente, portanto, com tanto dinheiro em movimento, naturalmente chama atenção de muitos investidores e curiosos.

Para quem ainda não sabe, o forex é nada mais do que uma bolsa de negociação (compra e venda) de moedas, semelhante à bolsa de ações, com horário mercado forex definido e possibilidade de trading, holding, etc. Ou seja, através do forex é possível negociar pares de moedas, por exemplo, você pode comprar dólar australiano com peso argentino, euro com franco suíço, dólar com real, etc. Da mesma maneira, pode também vender uma moeda que tenha e receber em outra.

Como se ganha dinheiro com forex?

Sabendo que se trata da livre negociação de moedas de centenas de países ao redor do mundo, para lucrar com forex é muito simples (embora nada fácil). Para ganhar dinheiro com trading você precisa apenas comprar uma moeda por um preço X e vendê-la mais caro depois. Contudo, fazer isso é difícil, pois diversos fatores influenciam nessa mudança de preços.

Portanto, o trabalho do trader investidor é fazer uma excelente leitura do mercado para prever as movimentações de preços das moedas. Para isso deve-se analisar diversos aspectos, tais como:

Movimentação política dos países

Tendência histórica das economias

Possibilidades de crise

Análise gráfica

Com tanta complexidade em jogo, provavelmente o melhor que um trader pode fazer é focar seus estudos em um ou dois países, de modo que se torne especialista na economia daquele mercado. Assim sendo, você vai conseguir prever os movimentos que a moeda de tal país pode fazer e lucrar com as operações de compra e venda na hora correta.

Melhores horários para fazer as entradas no forex

Algo que também é importante saber, é qual o melhor horário mercado forex para fazer suas operações de compra e venda dos pares de moedas. Isso porque o mercado apresenta padrões diferentes a depender da hora do dia em que estiver negociando.

Antes de tudo, é necessário saber que o mercado acompanha o funcionamento das bolsas de valores, ou seja, só funciona de segunda a sexta em horário comercial. Contudo, o horário é definido de acordo com os locais de cada bolsa, ou seja, às 5 da manhã aqui no Brasil não tem nada funcionando, mas as bolsas da Austrália e do Reino Unido já estão funcionando, então você pode negociar as moedas desses países.

Falando sobre os padrões de horários, geralmente o melhor momento para fazer suas entradas são em horários de grande volatilidade do mercado, assim é possível capitalizar com a mudança rápida que os preços sofrem devido às pressões de compra e venda. Diante disso, torna-se interessante negociar logo após a abertura de uma bolsa, ou seja, como a bolsa de Londres abre às 5 da manhã, pouco depois desse horário é o melhor momento para negociar libras esterlinas.

Contudo, há quem não goste muito dessa abordagem, pois ainda não dá tempo de observar a reação do mercado com relação a certos acontecimentos. Entretanto, o que diferencia os melhores traders é justamente a capacidade de prever com antecedência pra que lado os gráficos irão antes da maioria.

