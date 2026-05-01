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feriado Qual o significado do feriado? Saiba origem do Dia do Trabalho Feriado nacional no Brasil homenageia trabalhadores, tem origem em protestos por jornada de oito horas nos EUA e segue como símbolo de reivindicação por melhores condições de trabalho

Como surgiu o feriado de 1º de maio, celebrado no Brasil como Dia do Trabalho? A data relembra mobilizações históricas de trabalhadores por melhores condições laborais, especialmente a redução da jornada de trabalho, e se consolidou como símbolo internacional da defesa de direitos sociais e trabalhistas.

No Brasil, o 1º de Maio é feriado nacional e garante aos trabalhadores o direito ao descanso remunerado. Caso haja necessidade de expediente, a legislação prevê pagamento em dobro ou compensação prevista em acordo coletivo. Setores considerados essenciais, como saúde, transporte, energia, segurança e comunicações, podem manter atividades normalmente.

Origem da data

A origem da data remonta ao fim do século XIX, período marcado pela expansão industrial e por longas jornadas nas fábricas. Em 1º de maio de 1886, milhares de trabalhadores saíram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para exigir jornada diária de oito horas e melhores condições de trabalho. À época, muitos operários trabalhavam até 13 horas por dia, seis vezes por semana.





Os protestos se estenderam por vários dias e culminaram em confrontos com a polícia, deixando mortos e feridos. O episódio ganhou repercussão internacional e se tornou referência para movimentos operários em diversos países.

Três anos depois, em 1889, a Segunda Internacional Socialista, reunida em Paris, definiu o 1º de maio como data de mobilização dos trabalhadores em homenagem aos protestos de Chicago. A partir dali, a celebração se espalhou por diferentes partes do mundo.

Brasil: Getúlio Vargas

No Brasil, o Dia do Trabalho foi oficializado como feriado em 1924, durante o governo de Artur Bernardes, passando a valer no ano seguinte. A data, no entanto, ganhou maior projeção política a partir da Era Vargas.

Durante o governo de Getúlio Vargas, o 1º de Maio passou a ser usado como momento de anúncio de medidas trabalhistas e aproximação com a classe operária. Em 1940, por exemplo, foi sancionada no próprio feriado a lei do salário mínimo. Nas décadas seguintes, tornou-se tradição que reajustes do piso nacional fossem anunciados nessa data.

Além do Brasil, dezenas de países adotam o 1º de maio como feriado ou data oficial de celebração dos trabalhadores, entre eles Portugal, Itália, Alemanha e China. Nos Estados Unidos, berço dos protestos que inspiraram a data, o Labor Day é celebrado em setembro.

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