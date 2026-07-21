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ranking Qual país tem o passaporte mais poderoso do mundo? Veja o ranking Brasil subiu duas posições e agora é o 16º passaporte com maior acesso do mundo, empatado com Argentina

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O passaporte dos Estados Unidos era, 2006, o passaporte mais poderoso para o mundo, oferecendo aos seus cidadãos um nível de acesso global igualado apenas por duas outras nações: Dinamarca e Finlândia. Passados 20 anos, o cenário mudou, revela o recém-lançado relatório de 20º aniversário do Henley Passport Index, o ranking global da liberdade de viagem.

Hoje, os Estados Unidos ocupam a 10ª posição do índice, que monitora a liberdade de viagem proporcionada pelos passaportes de todo o mundo com base no número de destinos que seus titulares podem visitar sem visto ou com visto obtido na chegada (visa-on-arrival). Ele aparece ao lado da Islândia. Os cidadãos dos dois países têm, hoje, acesso sem visto a 180 destinos em todo o mundo.

Como o Henley considera vários países com a mesma pontuação como se ocupassem uma única colocação no ranking, na prática, 36 países estão à frente dos EUA. Dinamarca e Finlândia ocupam, atualmente, a 4ª posição, atrás de outros cinco países.

Cingapura aparece no topo do ranking, pois seu passaporte permite que seus titulares entrem sem visto em 192 destinos ao redor do mundo — 70 a mais do que era possível em 2006.

Os Emirados Árabes Unidos subiram este ano para a 2ª posição, que divide com Japão e Coreia do Sul. Os cidadãos dos três países têm acesso sem visto a um total de 188 destinos em todo o mundo. Em comparação com duas décadas atrás, isso representa um acréscimo de 60 destinos para o Japão, 73 para a Coreia do Sul e 153 novos destinos para os Emirados Árabes Unidos.

O Brasil figura na 16ª posição, com 169 destinos ao longo do globo, empatado com a Argentina, com o mesmo número de países. O país sul-americano com mais liberdade de acesso é o Chile, na 14ª posição, com 174 destinos.

Apesar de subir duas posições na comparação com o ano passado, o Brasil diminuiu em dois o número de destinos de 2025 para cá. Eram 171 países disponíveis. A Argentina, em 17º, tinha 172 países liberados.

Confira os passaportes mais poderosos do mundo em 2026

1º lugar - Cingapura — 192 destinos

2º lugar - Japão, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos — 188 destinos

3º lugar - Suécia — 187 destinos

4º lugar - Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega e Espanha — 186 destinos

5º lugar - Áustria, Grécia, Malta, Portugal e Suíça — 185 destinos

6º lugar - Hungria, Polônia e Reino Unido — 184 destinos

7º lugar - Austrália, Canadá, República Tcheca, Letônia, Malásia, Nova Zelândia, Eslováquia e Eslovênia — 183 destinos

8º lugar - Croácia e Estônia — 182 destinos

9º lugar - Liechtenstein e Lituânia — 181 destinos

10º lugar - Islândia e Estados Unidos — 180 destinos

16 lugar - Argentina e Brasil — 169 destinos

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