Qual será o novo teto do INSS? Reajuste deve ser o menor em cinco anos; entenda

O IBGE divulgou nesta quinta-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acompanha a variação de preços da cesta de consumo de famílias de um a cinco salários mínimos.

O indicador fechou o ano em 3,71%, o menor patamar desde 2018, quando fechara o ano em 3,43%. Essa taxa serve de referência para o reajuste das aposentadorias acima do salário mínimo. O governo deve divulgar nesta sexta-feira a nova tabela do INSS.

Mas já é possível fazer uma simulação para calcular para quanto subirá o teto do INSS. Atualmente, o valor máximo do benefício para aposentadorias e pensões é de R$ 7.507,49.

Com o reajuste de 3,71%, o novo teto deve subir para R$ 7.786.

De 2020 a 2022, todas as aposentadorias, inclusive as que pagam um salário mínimo foram reajustadas somente com a inflação do ano anterior. Sem qualquer alta real. Desde o ano passado, essa sistemática mudou com o início do governo Lula, e o reajuste do piso vai ter também uma subida acima da inflação, que corresponde à variação do PIB de dois anos antes. Mas essa regra não se aplica às aposentadorias acima do mínimo.

