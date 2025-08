A- A+

TECNOLOGIA Qualcomm faz parceria com fabricantes para produzir os primeiros notebooks com IA no Brasil Produção local começa no segundo semestre deste ano e inclui marcas como Dell e Asus

A americana Qualcomm, uma das maiores fabricantes de chips do mundo, vai acelerar a expansão de sua unidade de computadores no Brasil em parceria com diversos fabricantes, como Dell e Asus.



O pontapé inicial será dado já ao longo do segundo semestre deste ano, quando começam a ser fabricados no país os primeiros notebooks com seus processadores, lançados globalmente há um ano, chamados de Snapdragon X Elite.

A estratégia é abrir disputa com seus principais rivais no setor, como Intel, AMD e Apple (com os chips da série M). Segundo a Gartner, a previsão é de que as remessas de PCs cresçam 2,4% em 2025.

Em entrevista ao Globo, Santiago Cardona, diretor da área de negócios de Computadores na América Latina, diz que o Brasil é um dos dez maiores mercados de PCs do mundo.





— O Brasil é crítico para a nossa estratégia global. Por isso, estamos trabalhando em conjunto com fabricantes e varejistas para encontrar a configuração ideal para o consumidor brasileiro. Isso vai permitir preços mais atrativos graças à fabricação local com os parceiros — diz Cardona.

Segundo ele, a meta da companhia é que a área de computação da empresa, até então conhecida pelos chips para smartphones, fature US$ 4 bilhões até 2029. Desse total, a América do Sul deve responder por 10% das receitas.

Inicialmente, os notebooks com os chips de inteligência artificial foram lançados em mercados como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Mas agora chegou a vez da América Latina, afirma o diretor. Segundo ele, o Brasil terá 11 produtos na lista, dos quais cinco serão fabricados localmente.

— O portfólio global da Qualcomm é muito amplo, com produtos em várias faixas de preço. Nossa estratégia é identificar quais desses modelos fazem mais sentido para o mercado brasileiro, levando em conta preferências dos consumidores, preços e canais de venda. Por isso, precisamos trabalhar com os fabricantes. No mundo todo, o portfólio Snapdragon X já soma mais de 80 modelos.

Com isso, a meta da empresa é atingir uma fatia de mercado acima de 10% já no próximo ano em toda a América Latina. Os chips com IA permitem que os notebooks tenham maior duração de bateria — podendo chegar, em alguns casos, a 24 horas — e melhor desempenho ao dividir as tarefas de processamento entre a CPU, GPU e NPU. São ainda capazes de rodar aplicações de IA generativa, como o Copilot+.

— Para isso, precisamos trazer o máximo de modelos possíveis ao mercado e trabalhar com os parceiros estratégicos. Por exemplo, no México, já temos mais de 20 modelos em circulação. Habilitar a produção local com fabricantes multinacionais ou nacionais exige planejamento. Mas já estamos trabalhando nisso há meses e, no segundo semestre, teremos os primeiros cinco modelos feitos no Brasil, com preços mais competitivos justamente por conta da fabricação local.

