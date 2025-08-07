A- A+

NEGÓCIOS Qualicorp vende Gama Saúde por R$ 164 milhões e ações da administradora disparam a 16% Negociação está sujeita à aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar

A administradora de benefícios e corretora Qualicorp anunciou a venda de toda a sua participação na Gama Saúde à holding ESB, do empresário Fernando Vieira, por R$ 163,9 milhões.

O negócio, divulgado via Fato Relevante na noite desta quarta-feira (6), fez os papéis da Qualicorp dispararem a 16,4% nesta quinta-feira (7).

No fechamento do mercado, os papéis da companhia encerraram em alta de 10,3%, a R$ 1,82.

No comunicado enviado ao mercado, a Qualicorp afirma que, com a operação, a ESB se torna o único sócio da Gama. O pagamento deve acontecer em 60 meses, ou cinco anos.

Com mais de 25 anos de atuação, a Gama Saúde não oferece mais planos de saúde, atuando exclusivamente na terceirização de serviços em saúde.

Ainda segundo o documento divulgado pela Qualicorp, a negociação está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

"A administração entende que a operação reforça o compromisso da companhia com a eficiência e geração de valor aos seus acionistas, sendo um importante passo no seu planejamento estratégico de focar no principal segmento de negócios, a administração e venda de planos de saúde coletivos por adesão e PME", diz o texto.

